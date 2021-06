Katowice. Samolot LOT-u dwukrotnie zderzył się z ptakiem. Maszyna musiała awaryjnie lądować

Do pechowego lotu doszło w niedzielę 20 czerwca. Boeing 737 Max Polskich Linii Lotniczych wystartował z lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Maszyna zmierzała po świeżo wznowionej trasie do Ochrydy w Macedonii Północnej, jednak już po chwili musiała awaryjnie lądować - informuje Wirtualna Polska.

Katowice. Pechowy lot do Macedonii Północnej. Samolot dwukrotnie zderzył się z ptakiem

Przyczyną przymusowego lądowania było zderzenie się z ptakiem. Boeing 737 Max krążył przez pewien czas nad lotniskiem, po czym wylądował, aby mechanicy mogli przeprowadzić przegląd techniczny. Maszyna nie odniosła żadnych poważnych uszkodzeń, dlatego wkrótce otrzymała zielone światło do ponownego startu.

Po wyruszeniu w stronę Macedonii Północnej doszło jednak do kolejnego zderzenia z ptakiem. Samolot wylądował w Katowicach, mechanicy przeprowadzali kolejny przegląd techniczny, który tym razem wykazał, że maszyna nie może kontynuować lotu. Polskie Linie Lotniczce podstawiły więc nowy samolot, którzy zabrał pasażerów do Ochrydy.

Biuro prasowe Polskich Linii Lotniczych LOT poinformowało Wirtualną Polskę, że w przypadku takich incydentów awaryjne lądowanie jest konieczne. "Zgodnie z procedurami przewidzianymi w tej sytuacji, po każdym ze zderzeń mechanicy wykonali przegląd techniczny maszyny, a drugi z nich wykazał konieczność wyłączenia samolotu z dalszej eksploatacji" - czytamy w oświadczeniu biura prasowego.

Ryzyko kolizji z ptakiem jest największe w okresie letnim i jesiennym

W 2013 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego powstał komitet ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami. Według komitetu ryzyko zderzenia z ptakami jest nieuniknione i występuje w największym natężeniu w okresie letnim oraz jesiennym, kiedy młode ptaki opuszczają gniazda i rozpoczynają migrację.



Każda kolizja z ptakiem powinna być obowiązkowo zgłoszona i udokumentowana, nawet jeśli nie stwierdzono żadnych uszkodzeń statku powietrznego. Według komitetu jedynie nieznaczna część zderzeń samolotów z ptakami związana jest z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.

"Szkody spowodowane zderzeniem z ptakiem oraz wpływ zderzenia na dalszy lot są bardzo zróżnicowane. Na szczęście w lotnictwie cywilnym jedynie ok. 5 proc. zderzeń związanych jest z uszkodzeniami. Poważniejsze zderzenia dotyczą jedynie 1 proc. przypadków" - czytam w broszurze przygotowanej przez komitet.

ULC podaje, że w latach 2010-2017 na terenie Polski zgłoszono 2170 zdarzeń lotniczych związanych z ptakami (kolizje rzeczywiste, kolizje potencjalne, zakłócenia operacji lotniczych będące konsekwencją aktywności ptactwa).

