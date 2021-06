Opolskie. Wypadek w miejscowości Jełowa. Autobus z 35 osobami wpadł do rowu

Zobacz wideo Wyprzedzał na zakazie, uderzył w skały. To mogło skończyć się tragicznie

Do wypadku doszło w środę na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Jełowa. Do rowu wpadł autobus jadący w kierunku Opola. Podróżowało nim 35 osób. Radio Opole, podaje, że najprawdopodobniej była to wycieczka szkolna. Pojazd miał wielkopolskie numery rejestracyjne.

Sześć osób zostało rannych

- Na tą chwilę na miejsce zdarzenia wyjechało 7 zastępów straży pożarnej oraz grupa operacyjna komendy wojewódzkiej w Opolu - poinformował asp. sztab. Dariusz Grudzień z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na antenie Radia Opole. W akcji ratunkowej biorą udział również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Według najnowszych informacji rannych zostało pięcioro dzieci oraz jedna osoba dorosła.

