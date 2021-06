IMGW ostrzega przed upałami i burzami z gradem. Pogoda może pokrzyżować plany kibicom

W środę zapowiada się pochmurna pogoda z przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie temperatura maksymalna do 23 stopni Celsjusza, z kolei na wschodzie wciąż upalnie - nawet do 33 st. C. Dodatkowo na wschodzie i w centrum pojawią się burze.

Jaka pogoda na mecz Polska-Szwecja? IMGW wydał alerty I i II stopnia

"Dzisiaj przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem. Na południu, w centrum i na wschodzie burze z gradem, miejscami gwałtowne. Temperatura maksymalna od 23 st. C na zachodzie, Podhalu i Pomorzu, około 28 st. C w centrum, do 33 st. C na wschodzie, nad morzem tylko około 21 st. C" - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

We wschodniej części kraju będą dziś nadal obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem. Alerty zostały wydane dla województw:

Instytut wydał również alerty przed burzami dla województwa podlaskiego oraz wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Niewykluczone jednak, że wyładowania pojawią się w całej wschodniej i centralnej części kraju oraz woj. dolnośląskim i we wschodnich powiatach woj. wielkopolskiego. Miejscami suma opadów deszczu wyniesie ok. 40 mm, spadnie grad, a wiatr powieje z prędkością w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na dziś - środa, 23 czerwca. IMGW ostrzega przed upałem i burzami

Oznacza to, że kibice ze wschodnich i centralnych województw powinni rozważyć rezygnację z oglądania meczu w strefach kibica, ponieważ aura stanie się dość niebezpieczna, a warunki pogodowe mogą ich stamtąd "przegonić". W woj. lubuskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodnich powiatach wielkopolskiego może przelotnie popadać, ale pogoda powinna być stabilna.

Pogoda. Na jakie warunki mogą liczyć piłkarze podczas meczu Polska-Szwecja?

Nasza reprezentacja nie będzie miała dziś najłatwiejszego zadania. W Sankt Petersburgu, gdzie odbędzie się starcie Polska-Szwecja w ciągu dnia temperatura powietrza wzrośnie do ponad 30-33 stopni Celsjusza. Będzie słonecznie, wiatr będzie słaby, a wilgotność niska na poziomie ok. 40 proc. "Szykują się trudne warunki zarówno do gry w piłkę, jak i dla kibiców" - piszą synoptycy IMGW na Twitterze.

