Diecezja płocka publikuje raport o nadużyciach seksualnych księży. "Muszą wybrzmieć słowa przeprosin"

Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki

Raport o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej obejmuje okres od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku. W tym czasie zgłoszono 20 spraw, które dotyczyły czynów popełnionych w latach 1980-2015.

REKLAMA

Nadużycia seksualne w polskim kościele. Raport diecezji płockiej o pedofilii

Jak czytamy w raporcie płockiej diecezji, dziesięć spraw zakończyło się udowodnieniem winy duchownego przez sąd kościelny, pięć kolejnych jest aktualnie badanych, jedna została zgłoszona już po śmierci domniemanego sprawcy, a cztery nie znalazły potwierdzenia we wstępnym dochodzeniu. W czasie wspomnianego okresu w diecezji pracowało łącznie około 900 duchownych, skazani duchowni stanowią zatem około 1,1 proc.

Episkopat przekłada konferencję nt. pedofilii: Trwa jeszcze analiza danych

W raporcie wskazano, że 15 zawiadomień zostało przekazanych prokuraturze, jednak 10 z nich zostało umorzonych lub odmówiono wszczęcia postępowania. Zaledwie w czterech przypadkach prokuratura wniosła akt oskarżenia, natomiast jeden przypadek nadal jest w trakcie badania. Jak dotąd w trzech sprawach zapadły wyroki skazujące. Diecezja podkreśla jednak, że - mimo umorzenia spraw przez prokuraturę - w czterech przypadkach strona kościelna przeprowadziła procesy karno-administracyjne, w których zapadły wyroki skazujące. W efekcie dwóch sprawców wydalono ze stanu duchownego, a na dwóch kolejnych nałożono zakaz kontaktu z małoletnimi.

Raport o nadużyciach seksualnych duchownych. Kim są pokrzywdzeni?

Na 10 zakończonych spraw, jedna dotyczyła posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem dzieci, cztery - obcowania płciowego, a pozostałe "innych czynności seksualnych". Diecezja podaje, że zawiadomienia były najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone, jednak już po osiągnięciu przez nie pełnoletniości. Rodzice lub opiekunowie powiadomili natomiast stronę kościelną tylko w dwóch przypadkach. "Mocnym głosem muszą wybrzmieć słowa przeprosin za rany zadane dzieciom i młodzieży, którzy zostali wykorzystani seksualnie przez niektórych duchownych diecezji płockiej" - wskazano w raporcie.

Sprawa ks. Króla. Sześciu byłych wychowanków broni duchownego

Średni wiek sprawców (w przypadku 10 wspomnianych zawiadomień) wynosił 33,7 lat, natomiast osób pokrzywdzonych (11 chłopców i czterech dziewczynek) - 15,3 lata. Cztery osoby w chwili zdarzenia nie miały ukończonych 15 lat.

*

Emerytury - to temat, który czytelnicy Gazeta.pl wybrali w głosowaniu jako pierwszy do omówienia w naszym nowym programie - Q&A. Teraz czas na zadawanie pytań. Co zmieni się w emeryturach w związku z Polskim Ładem, kto zyska, a kto może stracić, czy warto pracować jak najdłużej - przesyłajcie swoje pytania na adres: next.redakcja@agora.pl. Zadamy je ekspertowi w programie na żywo - w najbliższy czwartek o 12:00. Naszym gościem będzie prof. Paweł Wojciechowski, wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP, były minister finansów.