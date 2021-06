Lębork. Kierowca tira potrącił na pasach trzyletnią dziewczynkę. "Tłumaczył, że oślepiło go słońce"

Do zdarzenia doszło 21 czerwca po godzinie 10 ran na ul. Kossaka w Lęborku. Kierowca samochodu ciężarowego potrącił 3-letnią dziewczynkę, która przechodziła przez jezdnię na pasach wraz z matką. Mężczyzna tłumaczył w rozmowie z policją, że nie zatrzymał się na czerwonym świetle, bo "słońce oślepiło go tak bardzo, że nie widział świateł na sygnalizatorze".

Wypadek w Lęborku. Kierowca tira potrącił trzyletnie dziecko

Badanie alkomatem kierującego tirem wykazało, że był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a auto wraz z naczepą zostało zabezpieczone na parkingu policyjnym. Prowadzone postępowanie pozwoli na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. "Niezależnie od jego wyniku przypominamy, że każdy kierujący, który zbliża się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności" - poinformowała policja. Kierowcy tira za spowodowanie wypadku grozi do trzech lat więzienia.

Policja przypomina, że piesi mają bardzo małe szanse w konfrontacji z samochodem. W obszarze zabudowanym, w ruchu miejskim, szczególnie ważne jest zachowanie koncentracji, bezpiecznej prędkości oraz zasady ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego.

Piesi w 2020 r. byli ofiarami 5232 wypadków, co stanowiło 22,2 proc. wszystkich zdarzeń. W 2019 r. odnotowano 7005 wypadków, co daje 23,1 proc. W wypadkach w 2020 r. zginęło 631 pieszych (25,3 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych). W 2019 r. było to odpowiednio 793 osoby i 27,3 proc. - podaje portal Autokult.