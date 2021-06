Pożar hali w Chorzowie. Są nowe ustalenia ws. śmierci 40-letniego mężczyzny. Miał ranę postrzałową

Szef Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Cezary Golik nie potwierdził doniesień o tym, że mężczyzna, którego ciało znaleziono w hali, miał ranę postrzałową głowy, oraz że przed pożarem napisał do swojej partnerki SMS o tym, że się z nią rozstaje. Przyznał jednak, że 40-latek miał obrażenia mechaniczne.

Zobacz wideo Jelenia Góra. Policja zatrzymała 32-latka, który podpalił materac na klatce schodowej

Cezary Golik: Bierzemy pod uwagę nieszczęśliwy wypadek, działalność samobójczą oraz działanie osób trzecich

- Prowadzimy to postępowanie dwutorowo - po pierwsze w kierunku przestępstwa sprowadzenia pożaru budynku, a po drugie - doprowadzenia tego mężczyzny do targnięcia się na własne życie - przekazał we wtorek PAP Cezary Golik, szef Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. Podkreślił, że na początku śledztwa samobójstwo 40-latka jest jedną z wersji, która mogła mieć miejsce. Jednak, jak wyjaśnia "nie odrzucamy na ten moment żadnego innego wariantu, jest na to za wcześnie".

Chorzów. Pożar miał zatuszować zbrodnię? W zgliszczach znaleziono ciało

- Bierzemy pod uwagę nieszczęśliwy wypadek, działalność samobójczą oraz działanie osób trzecich - przekazał Cezary Golik, cytowany przez wp.pl. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok oraz powiedziała, że planuje m.in. przesłuchać świadków oraz zasięgnąć opinii biegłego z zakresu pożarnictwa.

- Ustaliliśmy, że do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się nie tylko ogień i wysoka temperatura. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok oraz ekspertyza biegłego z zakresu pożarnictwa na temat przyczyn pożaru - podkreślił prokurator.

Pożar hali w Chorzowie. W budynku znaleziono zwłoki mężczyzny

W poniedziałek nad ranem w hali magazynowej i warsztacie przy ul. Piotra Skargi w Chorzowie doszło do wybuchu pożaru. Akcja gaśnicza trwała tam przez cały dzień, a na miejsce skierowano 16 zastępów straży oraz kilkudziesięciu strażaków. O tym, że w budynku ktoś się znajdował, strażacy dowiedzieli się dopiero, przeszukując zgliszcza pod koniec dnia.

Jak podało radio RMF FM, na ciele 40-latka znajdowała się rana postrzałowa. - Mężczyzna to prawdopodobnie właściciel firmy, który wynajmował magazyn - powiedział w rozmowie z wp.pl rzecznik chorzowskiej policji st. asp. Sebastian Imiołczyk.