Załamanie pogody. W Poznaniu urwanie chmury. W Toruniu zalało centrum handlowe. A burza sunie dalej

Ulewa i gwałtowna burza w Poznaniu (22 czerwca 2021) Monika Lamęcka

Po upalnych dniach nadeszło delikatne ochłodzenie na zachodzie kraju, a wraz z nim intensywne opady deszczu i burze. Ulewy przeszły już nad Wielkopolską oraz woj. kujawsko-pomorskim. Front przesuwa się w kierunku centrum oraz wschodu kraju.

Ulewy nad Poznaniem. Intensywne opady, burze oraz silne podmuchy wiatru

Jak informował około południa na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Polską rozbudowuje się mezoskalowy system konwekcyjny, czyli rozległa, wielokomórkowa burza, która tworzy się przeważnie nawet z kilkunastu komórek burzowych.

IMGW podało, że burzom towarzyszą lokalne opady gradu. Od zachodu Europy nad Polskę dotarły nieco chłodniejsze masy powietrza, które zaczęły wypierać ciepłe, zwrotnikowe powietrze zalegające nad krajem. Na styku mas powstał chłodny front, który spowodował intensywne opady oraz burze.

Polskie Radio poinformowało na Twitterze o ścianie deszczu w Poznaniu, w okolicach Swarzędza oraz Kościana.

Mieszkańcy Poznania na bieżąco relacjonowali w mediach społecznościowych intensywne opady.

Burze w Polsce. Towarzyszyć im będzie grad oraz silne porywy wiatru

Burze rozwinęły się również w okolicy Torunia. Podczas kilkuminutowego opadu spadło ok. 22 mm wody. IMGW podało, że w rejonie od Miechowa po Leszno, a także od Inowrocławia po Kwidzyń będzie padać także grad. Intensywne opady w Toruniu spowodowały, że studzienki kanalizacyjne nie nadążyły odbierać wody. Parking podziemny w galerii Atrium Copernicus został częściowo zalany - woda dostała się do poziomu schodów ruchomych, które prowadzą do wejścia do centrum.

Jak prognozuje IMGW, w kolejnych godzinach burzowy front atmosferyczny dotrze nad woj. łódzkie. Należy się spodziewać nawalnego deszczu, zwanego potocznie urwaniem chmury - czyli deszcz trwa dość krótko (kilkanaście lub kilkadziesiąt minut), ale jest bardzo intensywny.

Zdaniem instytutu, opadom towarzyszyć będzie wiatr dochodzący do 100 km/h oraz grad o średnicy dochodzącej nawet do 2 cm. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia dla centralnej Polski, Warmii i Mazur, Kujaw, Mazowsza, a także województwa świętokrzyskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego.