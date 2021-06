Pogoda na dziś - środa, 23 czerwca. IMGW ostrzega przed upałem i burzami w przeważającej części kraju

Prognoza pogody na środę zapowiada się podobnie jak wtorkowa - na zachodzie temperatura powietrza będzie nieco niższa, ale na wschodzie nadal będziemy musieli radzić sobie z upałem - ok. 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - środa, 23 czerwca. Upał na wschodzie, ochłodzenie na zachodzie

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zachodzie kraju w środę maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 17 do 25 stopni Celsjusza. We wschodniej połowie kraju nadal będzie się utrzymywać wysoka temperatura - od 29 do 32 stopni Celsjusza.

Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 32 stopnie Celsjusza w Warszawie, 31 st. C w Łomży i Rzeszowie, 30 st. C w Lublinie, Olsztynie i Krakowie, w Częstochowie 29 st. C, w Bydgoszczy 28 st. C, a w Gdańsku 27 st. C. Nieco chłodniej na zachodzie - w Poznaniu 26 st. C, we Wrocławiu 23 st. C, w Szczecinie 21 st., a w Koszalinie 20 st. C.

W środę IMGW prawdopodobnie zdecyduje się na wydanie alertów pogodowych drugiego stopnia przed upałem. Ostrzeżenia mogą zostać wydane dla województw:

Pogoda na dziś - środa, 23 czerwca. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

W całym kraju możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczy. We wschodniej połowie prawdopodobnie pojawią się burze z opadami do 20-30 mm, lokalnie 40 mm, z gradem oraz porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

Synoptycy IMGW planują wydanie ostrzeżeń meteorologicznych I stopnia dla województwa dolnośląskiego. Mogą pojawić się również alerty I stopnia przed burzami z gradem, które będą dotyczyć województw: