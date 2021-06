Chorzów. Dogaszając pożar hali magazynowej, strażacy znaleźli ciało mężczyzny z raną postrzałową

Pożar hali magazynowej i warsztatu przy ul. Piotra Skargi w Chorzowie wybuchł w poniedziałek (21 czerwca) ok. godz. 6 rano. Przez cały dzień próbowało go ugasić kilkudziesięciu strażaków. Nic nie wskazywało na to, by były jakieś osoby poszkodowane. Dopiero kończąc akcję gaśniczą ok. godz. 22, i przeszukując zgliszcza, strażacy znaleźli ciało mężczyzny.

Ciało miało ranę postrzałową, która mogła powstać na skutek wystrzału z broni czarnoprochowej - pisze RMF FM.

Broń czarnoprochowa to rodzaj broni palnej, w której wystrzelenie pocisku jest efektem gwałtownego spalania czarnego prochu. Zgodnie z Ustawą o broni i amunicji posiadanie tego typu broni nie wymaga pozwolenia i rejestracji.

Chorzów. Po pożarze znaleziono ciało postrzelonego mężczyzny. Nie wiadomo, gdzie jest broń

Na miejsce przybyli policjanci oraz prokurator. Oględziny trwały niemal całą noc. Na razie nie odnaleziono broni, z której oddano strzał.

- Postrzelony mężczyzna to prawdopodobnie właściciel firmy, który wynajmował magazyn - przekazał wp.pl st. asp. Sebastian Imiołczyk, rzecznik chorzowskiej policji. Portal pisze, że pracownicy, którzy przyjechali o 7 rano w poniedziałek do pracy zastali zakład w ogniu. Widzieli też samochód właściciela, ale nie odbierał on telefonu komórkowego.

Chorzów. Pożar na terenie hali magazynowej i warsztatu samochodowego

W akcji gaśniczej pożaru w Chorzowie brało udział kilkanaście zastępów straży pożarnej, do akcji włączył się też pluton ratowniczo-chemiczny PSP, który nadzorował, czy doszło do skażenia powietrza. W trakcie pożaru w okolicy ul. Piotra Skargi unosił się nieprzyjemny, duszący zapach - pisze dziennikzachodni.pl.

Ulica Piotra Skargi w Chorzowie znajduje się pomiędzy centrum miasta a dzielnicą Chorzów Stary. W rejonie znajduje się m.in. częściowo zachowany kompleks budynków kopalnianych oraz odrestaurowana żelbetonowa wieża.