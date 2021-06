Ks. Alfred Wierzbicki o działalności mediów Tadeusza Rydzyka: Trucizna w Kościele polskim

Ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog i etyk, w programie "Newsroom WP" został zapytany o to, czy ojciec Rydzyk zrobił dla Kościoła więcej dobrego, czy złego. Gość programu najpierw stwierdził, że tylko "Pan Bóg może to osądzić". Później jednak, powołując się na słowa socjologów, powiedział, co sądzi na temat mediów Tadeusza Rydzyka.

Ks. Alfred Wierzbicki o działalności Tadeusza Rydzyka: Jest rodzajem trucizny w Kościele polskim

- Socjologowie mówią, że właśnie działalność mediów ojca Rydzyka jest rodzajem trucizny w Kościele polskim. Zatruwa polski katolicyzm - mówił ksiądz Wierzbicki. - Ale oczywiście dzisiaj [...] chciałbym złożyć najlepsze życzenia [w związku z 50-leciem święceń kapłańskich o. Rydzyka - red.]. Nigdy nie jest za późno na nawrócenie, choćby nawet na wycofanie się ze swojej działalności - kontynuował duchowny.

- Może byłby to najpiękniejszy prezent dla Kościoła w Polsce i dla Polaków, gdyby sobie odszedł. To, co zrobił, jest naprawdę szkodliwe. Bo przede wszystkim zasiał czy wykreował podziały, wzmacniał je. Używał strachu, lęku, chociażby przed Europą - dodał.

Ksiądz Wierzbicki powołał się na czas przed akcesją Unii Europejskiej i ocenił, że w tym czasie w mediach ojca Rydzyka, w Radiu Maryja, słychać było m.in. wiele wypowiedzi o charakterze antysemickim. - Jest to rozgłośnia, która w polski katolicyzm wniosła bardzo dużo zła i przyczyniła się do osłabienia wiarygodności Kościoła - mówił ksiądz Wierzbicki.

- To medium, zwłaszcza przy obecnym układzie politycznym, ciągnie coraz większe profity z kasy nas wszystkich. Wiem, że są w Polsce nie tylko ludzie niewierzący, ale też wierzący, którzy nie chcieliby, aby ten typ katolicyzmu uzyskiwał wsparcie - kontynuował.

Na pytanie, czy duchowny namawiałby ojca Rydzyka do przejścia na kapłańską emeryturę, stwierdził, że życzy duchownemu, by zaczął już korzystać ze swoich praw obywatelskich i kościelnych.

20 czerwca ojciec Tadeusz Rydzyk obchodził 50-lecie złożenia wieczystych ślubów zakonnych oraz święceń kapłańskich. Z tej okazji tydzień wcześniej podczas mszy świętej odczytany został specjalny list prezydenta Andrzeja Dudy, który został skierowany do duchownego.

Prezydent w przesłanym piśmie podkreślał olbrzymi wkład redemptorysty w działalność Radia Maryja. "Szczególna rola tej rozgłośni polega na tym, że pozwoliła ona w pełni wybrzmieć głosowi milionów Polaków wiernych tradycyjnym wartościom, a jednocześnie połączyła w kręgu modlitwy i otoczyła troską osoby samotne, często marginalizowane, dając im poczucie podmiotowości i zakorzenienia w polskiej wspólnocie" - pisał.

Zaznaczał również, że jest pod ogromnym wrażeniem ogromu pracy duchownego. Jak stwierdził, niewiarygodne wydaje się, że "tyle dokonań może być efektem wizjonerskiej aktywności jednego człowieka".

"Jestem pod wrażeniem zasług Ojca Dyrektora dla Kościoła i Polski. Bo chociaż wszystkie te dzieła stworzone zostały staraniem wielu osób i środowisk, to nie powstałyby one, gdyby nie inspirujące idee, wytężona praca organizacyjna i osobisty charyzmat Ojca Dyrektora, łączący ludzkie wysiłki" - pisał Andrzej Duda i pogratulował duchownemu "pięknego jubileuszu".