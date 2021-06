Pogoda. Będą upały i burze z gradem. IMGW wydał alerty II stopnia

We wtorek 22 czerwca zapowiada się dość zmienna pogoda. W przeważającej części kraju wciąż dominować będzie upał do 32 stopni Celsjusza, ale na zachodzie temperatura powietrza nieco się obniży - wyniesie ok. 25 st. C, z kolei nad morzem spadnie do 21 st. C. W wielu regionach możemy spodziewać się burz oraz opadów deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Pogoda. Gdzie obowiązują ostrzeżenia przed upałem i burzami?

"Na zachodzie spokojniej i chłodniej, około 25 st. C, nad morzem około 21 st. C. Na pozostałym obszarze upał do 32 st. C i możliwość burz, miejscami gwałtownych z opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie do 100 km/h oraz z gradem" - zapowiadał IMGW na Twitterze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem dla przeważającej części kraju. Z wysoką temperaturą powietrza powinni liczyć się mieszkańcy województw:

Pogoda na dziś - wtorek 22 czerwca. Nadchodzi ochłodzenie, ale będzie burzowo

W niektórych regionach Polski pojawią się również burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

opolskiego,

dolnośląskiego,

pomorskiego (powiaty: słupski, lęborski, bytowski, człuchowski)

Synoptycy IMGW wydali alerty meteorologiczne drugiego stopnia przed burzami z gradem. Dotyczyć będą one województw:

pomorskiego (wszystkie powiaty poza tymi, dla których pojawiły się ostrzeżenia pierwszego stopnia),

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego (oprócz powiatów wschodnich).

Niewykluczone, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda więcej ostrzeżeń przed burzami i burzami z gradem w Polsce, dlatego warto na bieżąco obserwować komunikaty pogodowe. Wyładowania atmosferyczne połączone z opadami deszczu mogą pojawić się w całej Polsce poza województwami: zachodnio-pomorskim, lubuskim oraz zachodnio-północnej części wielkopolskiego.

Prognoza pogody. Jakiej aury spodziewać się w ciągu najbliższych dni?

Po kilku słonecznych i upalnych dniach przed nami seria deszczowych. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że opady deszczu oraz regularnie burze będą towarzyszyć nam przynajmniej do końca tygodnia. Temperatura powietrza będzie stopniowo spadała. W weekend wyniesie maksymalnie od 21 do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na nadchodzący tydzień [21-27 czerwca]. Upalny początek