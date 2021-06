Pogoda na dziś - wtorek 22 czerwca. Nadchodzi ochłodzenie, ale w niektórych regionach wciąż będzie gorąco

Pogoda w Polsce na wtorek będzie przewrotna. Po zaskakująco upalnym weekendzie w końcu nadejdzie nieco ochłodzenia. Upały zleżą, ale na ich miejsce pojawią się uporczywe burze, a nawet silny wiatr i opady gradu.

Pogoda na wtorek. Będzie ciepło, ale tylko na wschodzie kraju

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie kraju szalały przejściowe burze, które nad raną zaczną przemieszczać się w stronę wschodnich granic Polski. Rozpadało się w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie oraz Górnym Śląsku.

Temperatury w Polsce będą dziś zaskakujące. Pogoda na wtorek prezentuje się następująco. Na zachodzie kraju będzie chłodno i deszczowo. Najzimniej dziś w okolicach Zielonej Góry oraz nad morzem w Międzyzdrojach, Łebie i na Helu - tam zobaczymy 22 st. Celsjusza. Jedynie nieco cieplej będzie w Szczecinie oraz Gdańsku - 24 st. Celsjusza. 25 st. będzie we Wrocławiu. W Poznaniu czeka nas 28 st., a w Bydgoszczy do 29 st.

Pogoda na dziś - wtorek, 22 czerwca Fot. Gazeta.pl

W reszcie kraju temperatura dojdzie lub przekroczy 30 st. W Łodzi, Katowicach i Krakowie będzie 30 kresek. 31 st. Celsjusza odczują mieszkańcy Olsztyna, Mikołajek oraz Lublina. 32 st. będą w Kielcach, Rzeszowie, a także Białymstoku. Najcieplej będziesz dziś w Warszawie. Termometry w stolicy pokażą 33 st. Celsjusza.

Pogoda na dziś. Pierwszy dzień kalendarzowego lata upłynie pod znakiem burz

Pierwszy dzień kalendarzowego lata, czyli wtorek 22 czerwca to połączenie upałów na wschodzie Polski z burzową aurą na zachodzie. Zagrzmi głównie na południowym zachodzie kraju oraz południowym wschodzie. Wyładowania będą w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Warszawy, Olsztyna, Lublina, Kielc oraz Rzeszowa. Burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru, dochodzące nawet do 70 km/hm, a nawet opady gradu. W pozostałych rejonach synoptycy przewidują dziś słaby i umiarkowany wiatr na wschodzie kraju.

Dla zachodniej części kraju IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne, co do gwałtownych wzrostów stanu wód w Polsce. Alert wydano dla części województwa zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. W związku z opadami burzowymi, które będą występować we wtorek lokalnie, w niektórych rejonach alert będzie obowiązywać do wtorku, 22 czerwca do 9 rano.