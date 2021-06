Ściana wody we Wrocławiu, zalane ulice. Fala opadów na zachodzie od Czech po Bałtyk

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

"Ściana wody" - tak jedna z osób na Twitterze opisała skutki burzy i ulewy w poniedziałkowe popołudnie we Wrocławiu. Deszcze i burze pojawił się w poniedziałek na całym zachodzie Polski, od granicy z Czechami na południu po Szczecin i wybrzeże Bałtyku.

"Gazeta Wrocławska" informuje o połamanych drzewach w mieście i zalanych ulicach. W niektórych miejscach konieczne było wstrzymanie ruchu tramwajów i autobusów, które zostały skierowane na objazdy.

W gminie Borów na południe od Wrocławia wiatr zerwał dachy z kilku domów.

Z kolei w Jeleniej Górze spadł grad.

Burze możliwe w nocy z poniedziałku na wtorek

IMGW informował także, że "bardzo silna burza występuje także między Starogardem Szczecińskim a Choszcznem. W rejonie Proszowa rozwija się burza o cechach superkomórki. Burze nadal będą występować na zachodzie i południowym zachodzie kraju". Instytut ostrzega, że także w nocy na zachodzie kraju możliwe są silne burze.

Prognoza mówi o opadach deszczu do 40 mm, wietrze o prędkości do 90 km/h i możliwym gradzie. W części Polski będzie to "noc tropikalna" z temperaturą 20 stopni Celsjusza lub więcej.

Wtorek będzie kolejnym dniem upałów i burz. Prognozowane są one na ten dzień we wschodniej części kraju.

Alerty pogodowe w całej Polsce

W poniedziałek wydano dwa rodzaje alertów pogodowych. Pomarańczowy alert drugiego stopnia dot. upałów obowiązuje w całej Polsce. W całym kraju w dzień temperatura przekracza 30 stopni.

Ponadto na zachodzie obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia dot. burz, ulew i gradu.