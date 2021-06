Strajk Kobiet z Nagrodą Wrocławia. Abp Kupny: Nikt nie pomyślał, by nagrodzić Orszak Trzech Króli

Na kwietniowej sesji wrocławska rada miejska zadecydowała o przyznaniu Nagrody Wrocławia Ogólnopolskiemu Strajkowi Kobiet. Tę propozycję wysunęło trzech radnych Nowej Lewicy (z Klubu Radnych Forum Jacka Sutryka – Wrocław Wspólna Sprawa), poparło ją w głosowaniu 19 z 37 samorządowców.

- Trudno mi tę decyzję zrozumieć, ponieważ w moim odczuciu Nagroda Wrocławia to nie tylko uhonorowanie konkretnych osób, ewentualnie podmiotów, ale również promocja pewnych wartości czy idei, realizowanych przez laureatów - stwierdził w rozmowie z "Gościem Wrocławskim" metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

- Jeśli miejscy radni, podnoszący rękę za przyznaniem tej nagrody, uważają, że sceny, których byliśmy świadkami w naszym mieście, a mam tutaj na myśli niszczenie zabytków, zastraszanie ludzi modlących się, nawoływanie do zakłócania nabożeństw czy wulgarne odnoszenie się do drugiego człowieka, zasługują na promocję, to mogę tylko mieć nadzieję, że nie jest to wyraz myślenia wszystkich wrocławian - dodał duchowny.

Ogólnopolski Strajk Kobiet z Nagrodą Wrocławia

Arcybiskup zauważył, że "do dzisiaj nikt nie pomyślał o nagrodzeniu organizatorów" Orszaku Trzech Króli. - Nie słyszałem, żeby ktoś poczuł się dotknięty czy urażony treściami prezentowanymi podczas tej inicjatywy. Wręcz przeciwnie – przyciąga ona całe rodziny, nikogo nie wyklucza, łączy mieszkańców - skomentował.

- W tym momencie Rada Miejska wskazuje, które postawy są jej bliższe - mówił abp Józef Kupny w rozmowie z "Gościem Wrocławskim".

Nagrodę Wrocławia otrzymają w tym roku także: szefowa fundacji "Opieka i Troska" Anna Kraucz-Miękus, trener Śląska Wrocław Tadeusz Pawłowski, aktorka Kinga Preis oraz Fundacja "Promyk Słońca". Tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia zostanie przyznany strzelczyni, medalistce mistrzostw olimpijskich i byłej radnej miasta Renacie Mauer-Różańskiej.

Nagrody są przyznawane corocznie 24 czerwca - w dniu Święta Wrocławia, a jednocześnie św. Jana Chrzciciela, który jest patronem miasta.