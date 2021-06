W ten weekend Outriders Festiwal w Żyrardowie. Pozwoli spojrzeć na świat pod różnym kątem

Od klimatu i pandemii, przez edukację po sytuację na Białorusi - m.in. o takich tematach opowiadać będą podróżnicy, dziennikarze, reporterzy i artyści już w ten weekend w Żyrardowie.

W dniach 24–27 czerwca br. odbędzie się tam Outriders Festiwal organizowany przez międzynarodową grupę reporterską. W programie są prezentacje, spotkania autorskie, wystawy, koncert oraz wydarzenia specjalne o obecnej sytuacji świata.

– Zależy nam, aby goście Festiwalu mogli spojrzeć na świat pod różnym kątem, a także chcemy dać im różne formy do wykorzystania. Dlatego zaplanowaliśmy spotkania, prezentacje, koncert, filmy, słuchowiska czy galerie i projekcje multimedialne – mówi Zuza Olejniczak z Outriders. Współorganizatorka festiwalu Marta Bloch podkreśliła, że organizatorzy zapraszają do wspólnego świętowania wszystkich mieszkańców Żyrardowa.

Festiwal podzielono na cztery strefy tematyczne, a główne wydarzenia odbędą się w piątek oraz sobotę. W planach jest również pokaz takich filmów jak: „Świadkowie Putina" w reżyserii Witalija Manskiego oraz „Zjadanie zwierząt" autorstwa Christophera Quinna.

Suchecka, Sabela, Hetman, Szumska

Festiwal startuje w czwartek 24 czerwca o godz. 20 i potrwa do niedzieli 27 czerwca do godz. 15. Odbędzie się na terenie Fabryki Lnu – w Muzeum Lniarstwa, przy ulicy Żakardowej i w Pubie Rampa. W czterech strefach tematycznych odbędą się prezentacje, spotkania autorskie, pokazy filmowe, galerie i multimedialne wystawy.

Piątek to czas spotkań z pisarzami – Rafałem Hetmanem, Karoliną Sulej, Markiem Szymaniakiem i Michałem Kołodziejczykiem. Opowiedzą oni o książkach, które niedawno opublikowali – np. Rafał Hetman przedstawi historię stojącą za jego debiutem literackim pt. „Izbica, Izbica", a Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport, opowie o piłce nożnej w krajach na świecie nieuznawanych.

Na kolejnej scenie wystąpią Natalia Hatalska, Justyna Suchecka, Bartek Sabela i Rafał Grobel. Porozmawiamy o zmianach, jakie czekają świat pod kątem edukacji, klimatu, kuchni i muzyki.

W sobotę na scenie podróżniczej posłuchamy m.in. Łukasza Supergana, Małgorzatę Szumską, Aleksandrę Świstow czy Barbarę Stawarz-Garcia. Opowiedzą oni o Polsce, Kubie i Panamie. Będą również goście spoza Polski – Emma Lacey-Bordeaux z CNN przybliży temat pandemii w Stanach Zjednoczonych, a Lola García-Ajofrín z Hiszpanii opowie o życiu słoni w Sri Lance.

Z całą agendą można zapoznać się na stronie: festiwal.outride.rs, a więcej aktualnych informacji na Facebooku.

Kim są Outriders?

Outriders to grupa reporterska powstała w 2017 r., która tworzy reportaże interaktywne, filmy dokumentalne oraz innowacyjne projekty medialne. Są laureatami m.in. Grand Press Digital i ICFJ reporting contest.

W 2021 r. zostali nominowani do „europejskiego Pulitzera". Publikują magazyn Outriders Brief poświęcony sprawom globalnym, vloga i grupę na Facebooku Outriders Unblock o wyzwaniach stojących przed państwami tzw. byłego bloku wschodniego oraz nawigują przez kryzys klimatyczny w ramach Outriders Power. Organizują również storytellingowy Outriders Festiwal.

Grupa Outriders współpracuje z Gazeta.pl przy projektach medialnych, takich jak ubiegłoroczny projekt "Białoruskie domino". W jego ramach przedstawiliśmy czytelnikom i czytelniczkom nie tylko ekskluzywne informacje z Białorusi, ale także pokazywaliśmy szerszy kontekst wydarzeń obserwowanych na miejscu przez białoruskich korespondentów Outriders.

Outriders Festiwal zrodził się z połączenia dwóch wydarzeń: festiwalu podróżniczego Wachlarz, który przez wiele lat gościł we Wrocławiu, oraz konferencji dla dziennikarzy Outriders Stage, która odbywała się w Warszawie. – Świat się mocno zmienił w ciągu ostatniego roku i chcieliśmy na to zareagować – mówi Jakub Górnicki, współzałożyciel Outriders. – Po siedmiu latach organizacji różnych festiwali poczuliśmy, że czas iść w inną stronę i w nowym miejscu. Dziś czerpiemy informacje z internetu, platform streamingowych, YouTube’a, mediów. To zupełnie coś innego niż 10 czy 15 lat temu – dodaje Górnicki.