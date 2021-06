Śląsk. Policjanci zatrzymali 17 osób i zlikwidowali 38 punktów z nielegalnymi maszynami hazardowymi

"Istniało podejrzenie, że w nielegalnym procederze mogą uczestniczyć funkcjonariusze służby celno - skarbowej. Wspólne działania Policji i służb podległych ministerstwu finansów były prowadzone od dłuższego czasu" - czytamy w komunikacie policji.

Wielka akcja policji na Śląsku. Kilkuset policjantów rozpracowało dwie grupy przestępcze

Służby ustalały m.in. sprawców przestępstw oraz zabezpieczały materiał dowodowy. Podczas rozpracowywania dwóch grup przestępczych okazało się, że kilku funkcjonariuszy służby celno-skarbowej może mieć z nimi powiązania.

We wtorek nad ranem kilkuset funkcjonariuszy z Katowic oraz województwa śląskiego wkroczyło do mieszkań członków nielegalnej grupy, oraz do lokali z nielegalnymi automatami. W tym samym czasie mundurowi prowadzili czynności w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Lublińcu, Będzinie, Zawierciu, Myszkowie oraz na terenie powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i będzińskiego.

Policja: Ich struktura była zhierarchizowana, w każdej istniał stały podział zadań i ról

Funkcjonariuszom ze Śląska udało się rozbić dwie grupy przestępcze, zatrzymać 17 podejrzanych w wieku od 25 do 46 lat, w tym 34-letniego lidera jednego z gangów oraz czterech celników. "Wszyscy są mieszkańcami województwa śląskiego. Jak ustalili policjanci, grupy organizowały nielegalny hazard od stycznia 2018 roku. Ich struktura była zhierarchizowana, w każdej istniał stały podział zadań i ról" -wyjaśniają mundurowi.

Ponadto policjanci zlikwidowali 38 punktów, w których urządzano gry hazardowe, przejęli 209 nielegalnych automatów i ruletkę do gry oraz zabezpieczyli prawie 1,5 mln złotych w gotówce, w różnych walutach.

"Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także luksusowy, warty przeszło 300 tysięcy złotych samochód" - informują funkcjonariusze.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi od 10 do 15 lat więzienia

Wszystkim zatrzymanym prokuratura postawiła już zarzuty. Celnikom grozi 15 lat pozbawienia wolności, znaleziono u nich blisko pół miliona złotych oraz dowody rzeczowe wskazujące na uczestniczenie w procederze prowadzenia nielegalnych gier hazardowych, dodatkowo zgromadzony materiał dowodowy pozwoli na postawienie im zarzutów korupcyjnych.

Na wniosek śledczych sąd aresztował 15 podejrzanych, a w przypadku dwóch podejrzanych zastosowano policyjny dozór. "34-latkowi, który kierował grupą przestępczą, grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, pozostali członkowie mogą trafić do więzienia nawet na 10 lat" - informują policjanci. Śledztwo w tej sprawie prowadzi obecnie Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.