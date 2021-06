Pierwszy dzień astronomicznego lata przypada 21 czerwca. Tego dnia obchodzona jest również Noc Kupały, czyli najkrótsza noc w roku.

Pierwszy dzień lata w 2021 r. Astronomiczne lato a kalendarzowe lato

Pierwszy dzień astronomicznego i kalendarzowego lata, to nie zawsze są te same daty. W 2021 roku pierwszy dzień kalendarzowego lata przypadnie 22 czerwca. Tym razem będzie to wtorek.

Z kolei astronomiczne lato rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego - czyli między 21 a 22 czerwca. Każdego roku zaczyna się ono w innym momencie ze względu na to, że w naszym kalendarzu liczba dni wynosi 365 lub 366, natomiast pełny obieg Ziemi wokół Słońca zajmuje 365,24 dni. Właśnie dlatego różnice w początku lata wynoszą zazwyczaj kilka godzin. W 2021 roku pierwszy dzień astronomicznego lata wypada w poniedziałek 21 czerwca.

21 czerwca najdłuższym dniem roku. To również Noc Kupały

21 czerwca 2021 r., czyli pierwszy dzień astronomicznego lata, to najdłuższy dzień w roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, a zajdzie o 21:01. Dzień będzie zatem trwał 16 godzin i 47 minut. To również dzień, kiedy obchodzona jest Noc Kupały, czyli słowiańskie święto, przypadające na najkrótszą noc w roku. Obecnie czerwcowe święta to jedynie tradycja, która niewiele ma wspólnego z religią. Choć obchodzona jest w wielu miastach w Polsce, to ma charakter rozrywkowy. W trakcie jej obchodów pali się ogniska, a także plecie i puszcza wianki. To również wielkie świętowanie przy ognisku i tradycyjne poszukiwanie w lesie kwiatu paproci.

Lato kalendarzowe 2021 zakończy się 22 września, a jesień rozpocznie się dzień później, czyli 23 września.