Nowa Biała. Premier Słowacji zaoferował "wszelką potrzebną pomoc". Mateusz Morawiecki reaguje

W sobotę 19 czerwca około godziny 18 w Nowej Białej (woj. małopolskie) wybuchł pożar. Jak podaje "Wprost", według aktualnych informacji uszkodzonych zostało 25 budynków mieszkalnych, w których mieszkało łącznie ponad 100 osób, a także około 50 obiektów gospodarczych. Dziewięć osób trafiło do szpitala, w tym jedna z uszkodzeniem kręgosłupa. Na temat tego tragicznego wydarzenia wypowiedział się słowacki premier Eduard Heger.

Premier Słowacji oferuje pomoc poszkodowanym w pożarze w Nowej Białej

"Jest mi przykro z powodu szkód wyrządzonych w miejscowości i z powodu utraty domów przez ponad 100 osób. Słowacja jest gotowa udzielić wszelkiej potrzebnej pomocy" - napisał Heger na Twitterze. Słowa prezydenta Słowacji skomentował także premier Polski Mateusz Morawiecki. "Bardzo oceniam chęć pomocy i dziękuję za okazanie solidarności. Zawsze możemy liczyć na naszą przyjaźń ze Słowacją" - odpowiedział we wpisie.

Nowa Biała leży w pobliżu polsko-słowackiej granicy i mieszka w niej mniejszość słowacka. Wcześniej wieś odwiedził już konsul generalny Republiki Słowackiej Tomasz Kaszaj, który także mówił o wsparciu.

Nowa Biała. Nie wszyscy zdążyli uratować zwierzęta. To kolejny pożar wsi

Pomoc dla poszkodowanych w Nowej Białej

O pomocy poszkodowanym w pożarze zapewniła także minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, a rzecznik WOT pułkownik Marek Pietrzak powiedział, że żołnierze pozostaną na miejscu tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. W niedzielę 27 czerwca prowadzona będzie natomiast zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych osób przed kościołami Archidiecezji Krakowskiej.

"Zebrane środki zostaną przekazane za pośrednictwem Wydziału ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie na pokrycie najbardziej naglących wydatków osób dotkniętych pożarem. Pasterskim błogosławieństwem otaczam mieszkańców Nowej Białej oraz wszystkich, którzy przychodzą im z pomocą" - napisał w liście do wiernych metropolita krakowski.

Pożar w Nowej Białej. PZU wypłaci odszkodowania. Jaka pomoc od rządu?

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej

Prokuratura w Nowym Targu wszczęła już śledztwo w sprawie pożaru. Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń powiedział, że na miejscu zdarzenia pracują policjanci, biegli oraz prokurator. Wśród funkcjonariuszy są technicy oraz śledczy, którzy będą prowadzić oględziny pogorzeliska.

- Obszar do oględzin jest znaczny, to jest kilkadziesiąt posesji. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni - powiedział mł. insp. Gleń. - Czy to z winy ludzkiej, czy awaria techniczna, w takie kwestie na razie nie będziemy wchodzić. Oczywiście to będą ustalać śledczy w toku śledztwa - podkreślił.

To nie pierwszy pożar w miejscowości Nowa Biała. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja tam gęsta drewniana zabudowa charakterystyczna dla regionu Spisza. W sobotniej akcji brało udział pół tysiąca strażaków.