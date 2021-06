Pogoda na dziś - poniedziałek 21 czerwca. Temperatura nawet do 37 stopni Celsjusza. Możliwe burze

Z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że poniedziałek będzie kolejnym z rzędu dniem upału w Polsce. Niewykluczone jednak, że w wielu miejscach towarzyszyć nam będą wyładowania atmosferyczne połączone z opadami deszczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Pogoda na poniedziałek 21 czerwca. Znów upał, ale możliwe też burze

Według synoptyków IMGW w poniedziałek w całej Polsce możemy spodziewać się temperatury powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza. Maksymalnie na termometrach możemy zobaczyć nawet 37 st. C w Białymstoku. W Suwałkach 36 st. C, w Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Wrocławiu i Koszalinie 35 st. C, w Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Zielonej Górze i Krakowie 34 st. C, w Lublinie i Kielcach 32 st. C, a w Rzeszowie 30 st. C.

Pogoda na nadchodzący tydzień [21-27 czerwca]. Upalny początek

Na zachodzie kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze - informuje IMGW. Prognoza zagrożeń meteorologicznych na poniedziałek wskazuje jednak, że prawdopodobnie wydane zostaną ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla większej części kraju. Alerty mogą zostać wydane dla województw:

zachodnio-pomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego (tylko dla powiatów: włoszczowskiego i jędrzejowskiego),

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego.

Mrówki w domu. Jak się ich pozbyć? Domowe sposoby na odstraszenie mrówek

Podczas burz opady deszczu mogą osiągnąć ok. 20-30 mm, lokalnie do 40. Wiatr powieje z prędkością 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad.

Pogoda. Ochłodzenie od wtorku

Według prognoz synoptyków we wtorek nadejdzie zmiana pogody i ochłodzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem i ulewnym deszczem, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni Celsjusza nad morzem, 26 st. C na północnym zachodzie do 31 st. C na północnym wschodzie. Kolejne dni również prawdopodobnie upłyną pod znakiem przelotnych opadów deszczu oraz burz, a temperatura będzie stopniowo spadać.