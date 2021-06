Ministerstwo zachęca mężczyzn, by decydowali się na dzieci. "Przygoda życia, na wyciągnięcie ręki"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ruszyło z kampanią, która ma na celu promowanie zaangażowanego ojcostwa. Akcja promocyjna jest oparta na trzech spotach, które zostały już opublikowane w mediach społecznościowych. Resort chce w ten sposób przekonać młodych ludzi o tym, że ojcostwo oraz aktywna obecność w życiu dziecka "to prawdziwa przygoda życia - dostępna na wyciągnięcie ręki dla każdego mężczyzny" - dowiadujemy się ze strony internetowej resortu.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce promować aktywne ojcostwo

- Podejście do ojcostwa bardzo zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś dla wielu mężczyzn bycie tatą tu i teraz to rola życia i prawdziwie męska przygoda, której – jak każdej przygodzie – towarzyszą wyzwania, ale także radość, satysfakcja i wewnętrzny rozwój. Ogłoszona dzisiaj kampania to potwierdzenie tego, że poważnie traktujemy nasze deklaracje z czwartkowej konferencji prasowej, na której zaprezentowaliśmy projekt Strategii Demograficznej 2040. To właśnie w tej strategii na kwestię rodziny i demografii patrzymy szeroko. Chcemy więc oddziaływać nie tylko poprzez wsparcie finansowe rodzin, ale również wzmacnianie więzi i trwałości rodzin - mówił premier Mateusz Morawiecki cytowany w materiale informacyjnym resortu.

Zaprezentowane spoty mają na celu przekonanie niepewne oraz niezdecydowane osoby do tego, że

"ojcostwa nie trzeba się bać, a bycie tatą niczego nie przekreśla, a wręcz przeciwnie: mobilizuje do działania i wytyczania sobie nowych, ambitnych celów".

- O roli ojca w przestrzeni publicznej nie mówi się tak dużo i często jak o macierzyństwie, ale nie mam żadnych wątpliwości, że tata jest dla każdego dziecka osobą równie ważną, co mama. To właśnie tata jest pierwszym wzorem mężczyzny zarówno dla syna, jak i córki. W oczach swoich dzieci jest prawdziwym bohaterem i bezpieczną przystanią - mówiła Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podczas niedzielnej inauguracji nowej kampanii resortu.

Jak tłumaczyła Barbara Socha, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, resortowi zależało na pokazaniu, że "bycie tatą może być fantastyczną, męską przygodą pełną pasji i miłości". - Bycie ojcem dostarcza wspaniałych i niezapomnianych emocji, porównywalnych tylko ze sportami ekstremalnymi. I to takimi, w których zawsze wygrywają: szczerą, bezinteresowną miłością i szansą przeżycia czegoś wyjątkowego, czego nie można kupić za żadne pieniądze - mówiła.

Gra miejska "Przygoda z Tatą" jednym za elementów promocji ojcostwa

Jednym z elementów kampanii z okazji Dnia Ojca jest gra miejska "Przygoda z Tatą", która została zorganizowana przez resort rodziny i polityki społecznej. Do zabawy zaproszeni zostali ojcowie z dziećmi, którzy mieli za zadanie przeszukać archipelag skarbów i odnaleźć odpowiednie obiekty w centrum miasta.

"Wygrani w grze miejskiej 'Przygoda z Tatą' otrzymają voucher na dwudniowy, rodzinny wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego 'Pod Kogutem'. Laureaci 2 miejsca otrzymają voucher dla całej rodziny na warsztaty polegające na wspólnym zaprojektowaniu i wykonaniu wymarzonego projektu rodzinnego do domu, z kolei zwycięzcy 3 miejsca będą mieli okazję spędzić wspólny czas, podczas którego rodzina będzie miała możliwość stworzenia wymarzonych drewnianych koszyków na rowery. Na wszystkich uczestników zabawy czekają liczne atrakcje, gadżety oraz edukacyjne nagrody w postaci gier planszowych" - poinformował resort.