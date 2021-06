Gdzie jest burza? IMGW prognozuje wyładowania na wschodzie i zachodzie kraju. Może spaść grad

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Jak poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę 20 czerwca burze mogą wystąpić na wschodzie i zachodnich krańcach Polski. W czasie burz spodziewane są opady deszczu do 15-20 mm oraz porywy wiatru o prędkości do 60-75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

"Na wschodzie kraju oddziałuje górny niż, który powoduje napływ wilgotnego i chwiejnego powietrza. [...] Burze, które rozwiną się na tym obszarze, będą miały lokalny charakter i mogą skutkować opadami deszczu do 15-20 mm, a lokalnie na krańcach wschodnich do 25 mm" - przekazał Instytut na Facebooku. "Na zachodzie kraju głównym czynnikiem sprzyjającym burzom będzie obecność zatoki niżowej i strefy zbieżności. Dojdzie tu do dużego nagromadzenia wilgoci. [...] Burze nie powinny być liczne. Największe prawdopodobieństwo burz jest w woj. zachodniopomorskim, tam może spaść lokalnie nawet 20-25 mm deszczu" - dodano.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw:

podkarpackiego , powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, rzeszowski, Rzeszów, przemyski, Przemyśl, jarosławski, przeworski, leżajski, łańcucki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg (ostrzeżenie ważne do godz. 20:00 w niedzielę 20 czerwca)

, powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, rzeszowski, Rzeszów, przemyski, Przemyśl, jarosławski, przeworski, leżajski, łańcucki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg (ostrzeżenie ważne do godz. 20:00 w niedzielę 20 czerwca) zachodniopomorskiego (tu alert obowiązuje do północy w poniedziałek 21 czerwca)

Burz na wchodzie i północnym zachodzie kraju możemy spodziewać się również w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 10 mm (lokalnie na zachodzie do 15 mm) oraz porywy wiatru o prędkości do 60 km/h.