Pożar w Nowej Białej. Premier na miejscu zapowiada pomoc. Doradca: Tak spędza urodziny. Obraz empatii

Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Nowej Białej szef rządu podkreślił, że rodzinom, które ucierpiały w pożarze, zostanie udzielona pomoc bezpośrednia, ale także pomoc państwa w odbudowie budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. - Widzieliśmy mnóstwo sprzętu rolniczego, traktory popalone, pojemniki na mleko i wiele innych sprzętów. Trzeba teraz wesprzeć rolników w odzyskaniu, w zakupie tego sprzętu - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wyraził również nadzieję, że mieszkańcy Nowej Białej szybko powrócą do swoich domów. Premier dodał, że podczas akcji gaśniczej priorytetem dla ratowników i strażaków byli mieszkańcy. - Przede wszystkim trzeba było pomóc przewieźć do szpitala tych, którzy mogli potrzebować pomocy. Na szczęście okazało się, że nic się żadnemu z mieszkańców nie stało poważnego. Jedna osoba pozostała w szpitalu, ale mamy nadzieję, że to będą szybkie powroty do domów - mówił szef rządu.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że budynki strawione w pożarze w Nowej Białej są objęte kuratelą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z tym, by przyspieszyć proces odbudowy, Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Szef rządu zapewnił, że zrobi wszystko by dostosować obowiązujące przepisy do obecnej sytuacji i podkreślił, że do wydania pozwoleń na budowę nowych domów będzie prawdopodobnie potrzebna szybka ścieżka legislacyjna.

Doradca o premierze: Prawdziwy obraz zaangażowania i empatii

- Zrobię wszystko, żeby zmienić nasze procedury i odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów umożliwić odbudowę budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych jak najszybciej - zapowiedział premier.

Postawę premiera wobec mieszkańców, których dotknęła tragedia, docenił Szef Centrum Analiz Strategicznych, podsekretarz stanu w KPRM, Norbert Maliszewski. "Premier z mieszkańcami, którzy stracili domy. Tak spędza swoje urodziny. To jest prawdziwy obraz zaangażowania i empatii" - napisał Maliszewski. Morawiecki obchodzi w niedzielę 53. urodziny.

Tymczasem wojewoda małopolski Łukasz Kmita podał, że w porozumieniu z wójtem gminy podjęli deyzję, żeby przyznawać zasiłki celowe do sześciu tysięcy zł na pokrycie najpilniejszych kosztów. Środki mają być przekazywane w ciągu doby.

Powstała też zbiórka na pomoc dla pogorzelców na stronie zrzutka.pl. Przed godziną 11 wpłacano na nią już ponad 62,5 tys. zł.

Straży pomagają WOT. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana

Pożar w Nowej Białej gasiło w sumie pół tysiąca strażaków z całego województwa małopolskiego. Dla mieszkańców dotkniętych pożarem ustawiono specjalny namiot, w którym będą wydawane ciepłe posiłki. Noc poza domem spędziła ponad setka z nich.

Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że ponad stu żołnierzy WOT pomoże poszkodowanym w pożarze. Żołnierze będą usuwać zniszczenia, pomogą w transporcie i dostarczą wodę oraz prąd.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Po zakończeniu działań straży pożarnej pogorzelisko zbadają biegli oraz śledczy. Powołano także specjalną gminną komisję, która oszacuje straty.