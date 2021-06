Nowa Biała. Ogromny pożar w Małopolsce. Ogień zajął kilkadziesiąt domów i budynków gospodarczych

W miejscowości Nowa Biała w powiecie nowotarskim w Małopolsce doszło w sobotę ok. godz. 18 do ogromnego pożaru. Ogień objął 21 budynków mieszkalnych i 20 gospodarczych. Na miejscu skierowano blisko 100 zastępów straży pożarnej. Pożar ok. godz. 21 został opanowany.

2 YouTube.com/Dursztyn Spisz, https://www.youtube.com/watch?v=3dIm9dP1Fso Otwórz galerię Na Gazeta.pl