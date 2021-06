Parada Równości. Trzaskowski: Politykom można się odgryźć ostrym hasłem. Tylko po co? Nie idźmy tą drogą

Jeśli odwiedzacie dziś Gazeta.pl między godz. 7:00 a 14:00 (wtedy rusza Parada Równości), być może już widzieliście naszą akcję "Bez LGBT+ nie ma Polski". Z wielu tytułów na stronie głównej znikają w tym czasie litery L, G, B oraz T. Jeśli chcecie widzieć, dlaczego - kliknijcie w ten link.

Parada Równości. Rafał Trzaskowski: To przede wszystkim święto otwartości, tolerancji i szacunku

"Dziś 19 czerwca. Ulicami Warszawy przejdzie kolejna Parada Równości. Sam fakt, że Parada się odbędzie, dla wielu polityków i mediów będzie zaraz wystarczającą podstawą do tego, żeby jej uczestników wyzywać od najgorszych, atakować ich, oskarżać" - napisał Rafał Trzaskowski na Facebooku i przypomniał, że takie zachowania zdarzają się każdego roku na paradach. "Pewnie można by na to wszystko odpowiadać - szyderstwem, kpiną, odwzajemnioną niechęcią. Pewnie można się odgryźć złośliwym happeningiem czy ostrym hasłem. Tylko po co? Parafrazując klasyka - nie idźmy tą drogą" - dodał.

"Parada Równości to przede wszystkim święto otwartości, tolerancji i szacunku. To wielka, radosna manifestacja różnorodności, której podstawowy cel jest jeden - żebyśmy wszyscy czuli się w naszym kraju i w naszym mieście jak u siebie, niezależnie od dzielących nas różnic. Bo jesteśmy różni - ale inny nie znaczy gorszy. I na taką Paradę Równości dziś się po raz kolejny wybieram. Nad taką Paradą Równości objąłem patronat jako prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Miejmy do siebie nawzajem szacunek. Wszyscy. Widzimy się pod Pałacem Kultury!" - czytamy dalej w poście Rafała Trzaskowskiego.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że od czasu ostatniej Parady, która odbyła się w stolicy dwa lata temu, wiele się zmieniło, a dla społeczności LGBT+ były to szczególnie trudne 24 miesiące. "To był czas politycznych sporów, które cynicznie wykorzystywały nasze życia do walki o wpływy, czas 'tęczowej zarazy', 'stref wolnych od LGBT', 'ideologii, nie ludzi', aresztowania Margot i zatrzymań wielu z nas" - napisano na facebookowym profilu Parady Równości.

Parada Równości 2021. Trasa przemarszu

Przypominamy, że wszyscy, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej Paradzie Równości, zbierają się pod Pałacem Kultury i Nauki o godzinie 14:00 w sobotę 19 czerwca. Parada rozpocznie się o godzinie 15:00, a trasa będzie przebiegać następująco:

Pałac Kultury i Nauki,

ul. Marszałkowska,

Metro Centrum,

ul. Waryńskiego,

Metro Politechnika,

ul. Batorego,

Pole Mokotowskie.

Ponadto od 13:00 do 18:00 przed Pałacem Kultury i Nauki będzie trwał koncert, którego partnerem jest Plac Defilad.

"Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o noszenie maseczek i w miarę możliwości utrzymywaniu bezpiecznego odstępu. Jeśli nie czujesz się dobrze, kaszlesz lub masz gorączkę, prosimy, zostań w domu" - apelują na facebookowej stronie wydarzenia organizatorzy.

