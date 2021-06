Pogoda. IMGW: "Nadmorskie tropiki? Kto spędza urlop na Pomorzu, ten wygrał". Uwaga na indeks UV

Jeśli odwiedzacie dziś Gazeta.pl między godz. 7 a 14 (wtedy rusza Parada Równości), być może już widzieliście naszą akcję "Bez LGBT+ nie ma Polski". Z wielu tytułów na stronie głównej znikają w tym czasie litery L, G, B oraz T. Jeśli chcecie widzieć, dlaczego - kliknijcie w ten link.

REKLAMA

Za nami wyjątkowo ciepła noc. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej noc na zachodzie, Wybrzeżu i lokalnie w centrum kraju można zaliczyć do kategorii tropikalnych, ponieważ temperatura powietrza utrzymywała się powyżej 20 stopni. "Dziś w dzień temperatury również będą jak w tropikach. Może zostać przekroczone nawet 35 stopni" - ostrzega IMGW.

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

IMGW ostrzega przed upałami. Alert trzeciego stopnia w jednym województwie

IMGW wydał już ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałami na terenie całej Polski. Najwyższy alert obowiązuje w województwie lubuskim, gdzie temperatura może osiągnąć poziom 33-35 stopni.

IMGW wydało ostrzeżenie przed upałami dla całej Polski

Alerty drugiego stopnia obowiązują na zachodzie kraju oraz w jego centralnej i południowej części, gdzie będzie od 30 do 34 stopni. Najniższy poziom zagrożenia występuje we wschodniej Polsce, ale i tam termometry mogą pokazać od 29 do 31 stopni.

"Uff... Ciepły poranek? Kolejny dzień z rzędu nad ranem najcieplej jest w Świnoujściu. Nadmorskie tropiki? Kto spędza urlop na Pomorzu, ten wygrał. Godzina 8:00, a temperatura nad morzem już przekracza 25 stopni w głębokim cieniu" - napisał Instytut na Twitterze.

Wysoki indeks UV. O czym należy pamiętać?

Eksperci apelują, aby w czasie upałów zachowywać ostrożność, odpowiednio się nawadniać oraz unikać długiego przebywania na słońcu. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe jest szkodliwa i może powodować raka skóry, zaćmę, obniżenie odporności biologicznej oraz poparzenia skóry.



IMGW ostrzega, że w sobotę indeks UV, czyli międzynarodowy standard określający emisję promieniowania ultrafioletowego przez słońce, osiągnie wyjątkowo wysoki poziom na terenie całej Polski. Indeks UV przy bezchmurnym niebie i przy zachmurzeniu wyniesie dla większości Polski 7, a na południowych krańcach woj. małopolskiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego 8.



Indeks UV o wysokości 7 oznacza wysokie zagrożenie dla osób pozostających na słońcu bez zabezpieczenia, a indeks UV o wysokości 8 oznacza bardzo wysokie zagrożenie. IMGW podaje, aby przy wskaźniku 7 koniecznie nosić okulary słoneczne z filtrem UV, stosować kremy z filtrem, korzystać z nakrycia głowy oraz przewiewnej odzieży chroniącej przed słońcem. W przypadku indeksu UV o wysokości 8 należy bezwzględnie przebywać w cieniu.

"Największe w Polsce święto równości!". Parada Równości przejdzie przez Warszawę