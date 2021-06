Niedziele handlowe 2021. Czy 20 czerwca sklepy będą otwarte?

Jeśli odwiedzacie dziś Gazeta.pl między godz. 7 a 14 (wtedy rusza Parada Równości), być może już widzieliście naszą akcję "Bez LGBT+ nie ma Polski". Z wielu tytułów na stronie głównej znikają w tym czasie litery L, G, B oraz T. Jeśli chcecie widzieć, dlaczego - kliknijcie w ten link.

W 2021 roku w kalendarzu niedziel handlowych znajduje się tylko siedem niedziel, podczas których możemy wybrać się do galerii handlowej. Do tej pory na zakupy w niedzielę mieliśmy możliwość pójść 31 stycznia, 28 marca i 25 kwietnia, co oznacza, że przed nami jeszcze cztery takie dni.

Niedziele handlowe 2021. Czy 20 czerwca wypada niedziela handlowa?

20 czerwca jest niedzielą niehandlową, w związku z czym galerie handlowe, supermarkety i inne sklepy wielkopowierzchniowe pozostaną zamknięte. Już kolejna niedziela, czyli 27 czerwca, będzie jednak dniem, kiedy zakupy będziemy mogli zrobić wszędzie. Harmonogram najbliższych niedziel handlowych na 2021 rok:

27 czerwca,

29 sierpnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Niedziele handlowe 2021. Gdzie będziemy mogli zrobić zakupy 20 czerwca?

Zakaz handlu dotyczy przede wszystkim sklepów wielkopowierzchniowych. Jeśli danego dnia wypada więc niedziela niehandlowa, galerie, sklepy meblowe, sklepy RTV czy markety są zamknięte. Dzięki wyjątkom zamieszczonym w ustawie mniejsze obiekty handlowe mogą prowadzić działalność nawet w dzień, kiedy handel jest zakazany. Zakupy możemy zrobić w:

osiedlowych sklepach, w których za ladą stoi właściciel,

sklepach na stacjach benzynowych,

punktach handlowych na dworcach i stacjach,

cukierniach, piekarniach, kawiarniach,

aptekach,

sklepach z pamiątkami,

salonikach prasowych,

kwiaciarniach,

sklepach o statusie placówki pocztowej (np. Żabka).

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali niedawno o planie luzowania obostrzeń na czas tegorocznych wakacji. Już wkrótce w sklepach oraz restauracjach nieco zmienią się limity osób. W sklepach budowlanych, meblowych lub galeriach obecnie obowiązuje limit 1 osób na 15 metrów kwadratowych. Od 26 czerwca zostanie on jednak zwiększony, w związku z czym limit, jaki będzie obowiązywał to 1 osoba 10 m2.