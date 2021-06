"Największe w Polsce święto równości!". Parada Równości przejdzie przez Warszawę

Zobacz wideo Zandberg: Lewica to i chleb, i wolność. Prawa człowieka i bezpieczeństwo socjalne

Jeśli odwiedzacie dziś Gazeta.pl między godz. 7 a 14 (wtedy rusza Parada Równości), być może już widzieliście naszą akcję "Bez LGBT+ nie ma Polski". Z wielu tytułów na stronie głównej znikają w tym czasie litery L, G, B oraz T. Jeśli chcecie widzieć, dlaczego - kliknijcie w ten link.

W sobotę odbywa się - po rocznej przerwie spowodowanej pandemią - Parada Równości w Warszawie. Wydarzenia zaczyna się w sobotę o godz. 14 przed Pałacem Kultury i Nauki, a sam marsz ruszy o godz. 15. Przejdzie ul. Marszałkowską w stronę Placu Konstytucji i dalej w kierunku Pola Mokotowskiego. W portalu Gazeta.pl będziecie mogli śledzić relację z parady.

Ponadto od 13:00 do 18:00 przed Pałacem Kultury i Nauki będzie trwał koncert, którego partnerem jest Plac Defilad.

"Zapraszamy na największe w Polsce święto równości! Po raz kolejny przejdziemy ulicami Warszawy, by szerzyć idee wolności, równości i tolerancji" - piszą organizatorzy. Zwracają uwagę, że w ciągu 24 miesięcy od ostatniej parady zmieniło się bardzo wiele, ale dla społeczności LGBTQIA w Polsce był to szczególnie trudny czas. "To był czas politycznych sporów, które cynicznie wykorzystywały nasze życia do walki o wpływy, czas 'tęczowej zarazy', 'stref wolnych od LGBT', 'ideologii, nie ludzi', aresztowania Margot i zatrzymań wielu z nas. To był wreszcie czas zmian odbierających podstawowe prawa osobom mogącym zachodzić w ciążę" - podano.

"Dzisiaj ponownie wychodzimy na ulice Warszawy - zranieni, ale silniejsi, może z mniejszym rozmachem, ale większą mocą, w mniejszym gronie, ale zjednoczeni jak nigdy".

Parada w warunkach epidemicznych

Organizatorzy apelują do uczestników, by zadbać o wspólne bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o zachowanie zasad epidemicznych - w miarę możliwości zachowywanie bezpiecznych odstępów i noszenie maseczek, gdy zachowanie odstępu nie jest możliwe. Osoby, które mają objawy takie jak gorączka czy kaszel, powinny zostać w domu.

Zwracają też uwagę, że sobota będzie bardzo upalna - konieczne jest picie wody, a osoby, które nie są na siłach na marsz w takiej temperaturze, mogą uczestniczyć w koncercie przed PKiN. Ponadto organizatorzy proszą o niespożywanie alkoholu przed i w trakcie marszu, niepalenie w tłumie, a także, by nie zabierać ze sobą psów czy kotów oraz nie brać i nie używać materiałów pirotechnicznych.

Parada z patronatem prezydenta Trzaskowskiego

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski objął Paradę Równości honorowym patronatem.

Trzaskowski był już honorowym patronem Parady Równości w 2019 r., pierwszej po objęciu przez niego urzędu w 2018 r.

Bez LGBT+ nie ma Po_ski

W dniu Parady Równości 2021, w Miesiącu Dumy LGBT+ (Pride Month) usuwamy z logo Gazeta.pl oraz nagłówków na górze strony głównej litery L G B oraz T. W ten symboliczny sposób chcemy pokazać, jak niepełną i niepełnowartościową byłaby Polska bez społeczności osób LGBT+.

Bez społeczności osób LGBT+, bez Nich, bez Was, bez Nas Polska nie jest kompletna, przestałaby być Polską, zostając tylko Po_ską. Niepełnym krajem z niepełną nazwą.

Czytaj więcej o naszej akcji.

