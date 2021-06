Abp Jędraszewski na Wawelu: To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za braci Kaczyńskich

Zobacz wideo UE idzie na wojnę z plastikiem. Co się zmieni od lipca?

W piątek prezes PiS wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, ministrowie oraz parlamentarzyści PiS brali udział w uroczystościach 72. rocznicy urodzin Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Obecna była także córka zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski sprawował mszę św. w katedrze na Wawelu w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich.

Abp Marek Jędraszewski: Okazja do dziękczynienia za ich matkę Jadwigę i dar ich życia

Jak informuje strona archidiecezji krakowskiej, duchowny "zaznaczając, że dziś przypada dzień urodzin śp. prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP i prezesa Jarosława Kaczyńskiego na zasadzie analogii stwierdził, że to okazja do dziękczynienia za ich matkę Jadwigę i dar ich życia".

- To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich - powiedział mówił abp Marek Jędraszewski. Mówił też o konieczności "dziękowania za dar ich życia dla Polski".

Po mszy politycy złożyli kwiaty przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

Dzień urodzin tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem prezydenta zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskiej.