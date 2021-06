Pogoda na dziś - sobota, 19 czerwca. Upał w całym kraju - IMGW wydało alert 3. st. dla zachodniej Polski

Druga połowa tygodnia zdecydowanie stała pod znakiem słońca. Można je traktować jako zapowiedź zbliżającego się lata. Nie mamy, co ukrywać - na własnej skórze odczujemy upały w Polsce!

REKLAMA

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Pogoda na dziś. W sobotę w niektórych miejscach nawet 34 st. Celsjusza

Za nami pierwsze tropikalne noce. Było bezchmurnie, a miejscami bardzo ciepło! Temperatura m.in. w Szczecinie oraz Koszalinie nie spadła poniżej 20 st. Celsjusza.

W sobotę temperatura w Polsce będzie stabilna - po prostu będzie upalnie! W większości miejsc w kraju wskaźniki pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Zdecydowanie najgoręcej będzie dziś na zachodzie kraju. W Zielonej Górze, Poznaniu i Szczecinie termometry wskażą 34 stopnie. 32 kreski na termometrach ujrzą mieszkańcy Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Olsztyna i Bydgoszczy.

Pogoda na sobotę - 19 czerwca Fot. Gazeta.pl

Czy gdzieś w Polsce będzie w sobotę chłodniej? Owszem, ale raptem nieznacznie! W Kielcach i Katowicach będzie 31 stopni, zaś w Gdańsku, Krakowie i Białymstoku 30 st. Niech mniej, bo 29 st. Celsjusza pokażą wskaźniki na południowym wschodzie kraju, a dokładniej w Lublinie i Rzeszowie.

Pogoda dla kurortów i miejsc, które kochają Polacy

Co w przypadku miejsc, które szczególnie lubią Polacy? Jaka pogoda będzie nad morzem? Na Helu będzie przyjemnie, bo termometry wskażą raptem 25 stopni - to duża różnica w porównaniu, np. do Mikołajek, gdzie będzie aż 30 st. Chłodniej także w Łebie - 29 st. Celsjusza oraz w Międzyzdrojach - 28 st.

A jak w górach? W Szklarskiej Porębie i Zakopanem odczujemy 28 st. Celsjusza, a w Wiśle aż 30 st. Wszyscy, którzy wybierają się na górskie spacery muszą szczególnie pamiętać o zapasach wody pitnej!

Pogoda na sobotę. W niektórych miejscach w Polsce będzie padać! IMGW wydało alert 3. stopnia

Pogoda w sobotę będzie stała pod znakiem słońca! Trzeba jednak uważać - na północnym zachodzie Polski może nieco popadać, a nawet zagrzmieć. Pojawi się przelotny deszcz, miejscami także błyskawice. Nie ma się, co dziwić - w końcu mamy prawdziwie tropikalne temperatury. Jak podaje IMGW, w czasie burz będzie wiać porywisty wiatr, a także możliwe są opady gradu.

IMGW objęło ostrzeżeniem przed upałami całą Polskę. To jednak nie wszystko! W części kraju wydano alert 3. stopnia! Oznacza to, że prognozuje się upał, który według synoptyków może sięgać także ponad 35 st. Celsjusza.

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia wydano dla powiatów:

gorzowskiego,

strzelecko-drezdeneckiego,

Gorzów Wielkopolski,

słubickiego,

sulęcińskiego,

międzyrzeckiego,

świebodzińskiego,

krośnieńskiego,

żarskiego,

zielonogórskiego,

Zielna Góra,

nowosolskiego,

żagańskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od piątku 18 czerwca od godz. 12, do poniedziałku 21 czerwca do godziny 19.