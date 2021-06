Nowy Tomyśl. 18-latek schwytany w czasie policyjnej obławy. Odpowie za dwa gwałty

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu (woj. wielkopolskie) otrzymali zgłoszenie o pierwszej napaści seksualnej w środę po godz. 12. Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia, gdzie dostrzegli monitoring należący do spółdzielni mieszkaniowej. Dzięki nagraniu z kamer udało się ustalić wygląd mężczyzny podejrzewanego o popełnienie przestępstwa.

Nowy Tomyśl. 18-latek napadł na dwie kobiety. Schwytano go dzięki kamerom monitoringu

Jak podaje portal nowytomysl.naszemiasto.pl, około godziny 13:30, kiedy policjanci prowadzili czynności związane z pierwszym atakiem, trafiło do nich kolejne zgłoszenie o napaści seksualnej.

- Kobieta wracała z dziećmi do domu, gdy od tyłu nagle podbiegł do niej mężczyzna, który ponownie dokonał tzw. innej czynności na tle seksualnym - przekazał st. sierż. Mariusz Majewski, oficer prasowy KPP w Nowym Tomyślu.

Policja przeprowadziła obławę, w którą zaangażowano kilkanaście osób. Funkcjonariusze patrolowali okolice miejsca poprzedniego ataku w czasie, gdy komendant Straży Miejskiej obserwował monitoring miejski. - Policja dokonała penetracji terenu. Około godziny 15, przy sklepie, patrol WRD zatrzymał 18-letniego mieszkańca powiatu nowotomyskiego, uchwyconego przez kamery i odpowiadającego rysopisowi - powiedział Majewski.

Zatrzymanemu 18-latkowi postawiono zarzut zgwałcenia oraz doprowadzenia innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej. Może mu grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wystąpi do sądu o tymczasowy areszt dla 18-latka.

