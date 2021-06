Pogoda. Fala upałów, a do tego burze z gradem. IMGW zapowiada, że w sobotę zagrzmi

Na profilu Burza-Alert-IMGW w mediach społecznościowych udostępniona została sporządzona przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej analiza warunków burzowych dla Polski. Z przedstawionej mapki wynika, że w sobotę od godziny 8.00 do 20.00 na zachodzie oraz miejscami na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się burze z gradem.

IMGW zapowiada burze w sobotę. W których regionach zagrzmi?

Wyładowania atmosferyczne połączone z porywami wiatru oraz lokalnie opadami gradu, mogą wystąpić w: zachodnich powiatach woj. zachodniopomorskiego, zach. powiatach woj. lubuskiego, zach. powiatach woj. dolnośląskiego, wschodnich i południowych powiatach woj, lubelskiego, woj. podkarpackim (oprócz powiatów północnych i północno-zachodnich) oraz w południowych powiatach woj. małopolskiego.

Na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pojawiła się już także prognoza zagrożeń na sobotę. Wynika z niej, że synoptycy prawdopodobnie wydadzą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego. Opady deszczu mają osiągnąć w tym regionie ok. 20-30 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Niewykluczone, że do soboty instytut zdąży wydać kolejne ostrzeżenia o zagrożeniu burzowym również dla innych regionów Polski, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty pogodowe. Dodatkowo, w sobotę w niemal całym kraju prawdopodobnie zostaną wydane ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. Nie będą one obejmować jedynie woj. podkarpackiego i częściowo podlaskiego.

Pogoda w weekend. Fala upałów niemal w całej Polsce

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków w ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się niebezpiecznie wysokiej temperatury powietrza. W piątek w całej Polsce termometry mają wskazać od 27 do 31 stopni Celsjusza. Nieco niższą temperaturę odnotują mieszkańcy Pomorza oraz regionów podgórskich.

W sobotę z kolei maksymalna temperatura powietrza podskoczy nawet do 25 stopni Celsjusza. Miejscami lokalnie spadnie deszcz oraz pojawią się burze z gradem. W niedzielę sytuacja zapowiada się podobnie pod względem temperatury, chociaż w Szczecinie, Zielonej Górze czy Poznaniu wartości mogą spaść do 24 st. C.

Wysoka temperatura powietrza, do jakiej nie jest przyzwyczajony nasz organizm, stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, szczególnie w przypadku dzieci i osób starszych. Jak zadbać o siebie w tym trudnym czasie? Najważniejsze jest przede wszystkim odpowiednie nawadnianie organizmu. W czasie upalnych dni warto zwiększyć dawkę spożywanych napojów do trzech litrów dziennie. Dodatkowo postawmy na lekką dietę oraz luźne ubrania z tkanin przepuszczających powietrze, najlepiej w jasnych kolorach.

