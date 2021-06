Zaginęła 15-letnia Samira Walentek z Chorzowa. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniu dziewczyny

Zgodnie z policyjnymi statystykami, każdego roku zaginionych jest około 7-8 tys. osób małoletnich. Największa grupa zaginionych to nastolatki w wieku do 14 do 17 lat.

Zaginęła 15-letnia Samira z Chorzowa. Dziewczyna wyszła z domu i nie skontaktowała się z nikim z bliskich

Chorzowska policja informuje, że trwają poszukiwania 15-letniej Samiry Walentek, mieszkanki Chorzowa. Nastolatka w środę (16 czerwca) wyszła z domu, nie kontaktowała się z bliskimi.

Rysopis zaginionej:

wiek z wyglądu ok. 15 lat,

wzrost 160 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy długie koloru ciemny brąz,

oczy brązowe,

znaki szczególne: blizny na oby przedramionach po samookaleczeniach.

Jak podaje policja, w chwili zaginięcia Samira ubrana była w czarne legginsy, czarną bluzkę na ramiączkach, bluza koloru niebieskiego zapinaną na zamek oraz buty sportowe typu „adidas" koloru czarnego.

Wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionej 15-latce, proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z policjantami z chorzowskiej komendy. Kontakt pod numerem 47 85 452 66 lub z najbliższą jednostką Policji - numer 112.

Zaginięcia nastolatków w Polsce. Z domów uciekają coraz młodsze dzieci

Jak podaje Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, wielokrotną przyczyną zaginięć wśród nastolatków jest ucieczka z domu. Dzieci oraz młodzież uciekają w wielu sytuacjach, nawet z tzw. dobrych domów. Według danych fundacji obniża się granica wieku młodych osób uciekających z domu.

Do ITAKI zgłaszają się rodzice coraz młodszych dzieci, które zaginęły. - Zaginięć małych dzieci jest sporo, ale one trwają bardzo krótko. Inaczej sytuacja wygląda w przedziale wiekowym 13-17 lat, gdzie tych zaginięć jest więcej i trwają one dłużej - zaznaczyła Izabela Jezierska-Świergiel, rzeczniczka Fundacji ITAKA w rozmowie z Radiem ZET.