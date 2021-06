Rektor UJ reaguje na wpis małopolskiej kurator o "agencji towarzyskiej". "Słowa mają swoje konsekwencje"

"Za tym, co pani kurator określiła trywializująco jako "segregację studentów po neomarksistowsku", mającą rzekomo - według pani własnego sformułowania - prowadzić do "zamiany Uniwersytetu Jagiellońskiego w agencję towarzyską", stoją historie prawdziwych ludzi - ich osobiste dramaty, zmagania i lęki" - napisał w liście do małopolskiej kurator Barbary Nowak rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel. To reakcja na wpis Nowak na Twiterze opublikowany w środę rano.

