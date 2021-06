Spacer z psem. Jaka temperatura jest odpowiednia? Jak sobie radzić z psem podczas upału?

Zobacz wideo Rozpieść swojego pupila bez wydawania pieniędzy

Do Polski nadeszły niemal tropikalne upały. Jak podczas tych gorących dni zadbać o psy?

REKLAMA

Jaka temperatura jest optymalna dla psa?

Psy bardzo źle znoszą wysoką temperaturę. Uznaje się, że najbardziej dogodne wartości dla tych czworonogów to od 13 do 19 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że powyżej 20 stopni spacerów powinniśmy unikać. Warto jednak pamiętać, by zachować ostrożność i zwracać uwagę na stan psa. Kiedy jednak temperatura przekracza 28 stopni, zaczyna się robić niebezpiecznie - szczególnie narażone są szczeniaki i stare psy, a także rasy z krótkim pyskiem, jak np. mopsy. Powyżej 30 stopni temperatura zagraża już życiu wszystkich psów.

Upały w Polsce - nadeszło "pierwsze uderzenie". Mapy rozgrzane do czerwoności, a to nie koniec

O czym pamiętać podczas spacerów z psem podczas upałów?

Oczywiście podczas upałów nie unikniemy konieczności wyjścia z naszym psem na spacer, warto jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Podczas gorących dni nie powinniśmy przebywać ze zwierzęciem zbyt długo na zewnątrz. Spacery powinny być ograniczone do załatwienia potrzeb zwierzaków. W ramach możliwości lepiej wybierać pory o nieco mniejszym natężeniu słońca (wczesny ranek, późny wieczór) i przebywać w miejscach zacienionych. Dobrze mieć także przy sobie wodę, którą podamy psu w razie potrzeby lub go nią polejemy, by było mu chłodniej. Lepiej unikać zbyt szybkiego chodzenia, by pies nie dostał zadyszki. Nie należy go popędzać ani namawiać do zabaw.

Jeśli nasz pies jest pozbawiony sierści (jak chociażby grzywacz chiński), przed wyjściem z domu koniecznie musimy posmarować go kremem z filtrem. Z kolei psy z sierścią dobrze przed spacerem dokładnie wyczesać, by ograniczyć blokowanie wentylacji skóry. Ważne także, by zadbać o przewiewny kaganiec, który pozwoli zwierzęciu swobodnie oddychać. I oczywiście pamiętajmy, by nie zostawiać psa przed sklepem, nie zamykać go w aucie ani na balkonie.

Trujące rośliny doniczkowe. Co może zaszkodzić Twojemu psu lub kotu? [LISTA]

Objawy przegrzania u psa i udaru cieplnego

Temperatura ciała zdrowego psa, w zależności od wieku i rasy, waha się między 37,5 a 39,2 st. Jeśli jednak przekracza 40,5 stopnia, można już mówić o udarze cieplnym. Do jego objawów należą między innymi wymioty, biegunka, nadmierne ślinienie się, apatia, przyspieszona akcja serca, problemy z równowagą, drgawki czy utrata przytomności. W przypadku zaobserwowania tego typu objawów należy zgłosić się do weterynarza, a w międzyczasie starać się jak najszybciej (jednak nie gwałtownie), obniżyć temperaturę ciała zwierzęcia - można zmoczyć je wodą, zastosować okłady z lodu, a także podawać wodę.