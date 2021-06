Łódzkie. Widowiskowo przeleciał autem nad rondem, ściął czubek sosny. Cudem przeżył. I został skazany

Do wypadku słynnego nawet poza granicami Polski, kiedy to kierowca przeleciał nad rondem, doszło w kwietniu 2020 r. w Rąbieniu (woj. łódzkie). Mężczyzna, który doprowadził do wypadku, sam zaproponował dla siebie karę, a sąd na to przystał. 41-latek dostał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz grzywnę.

