Egzamin ósmoklasisty 2021. Dziś dodatkowy termin z matematyki. Kto może przystąpić do egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, by ukończyć szkołę podstawową. Ten w terminie dodatkowym wygląda identycznie, jak w terminie głównym. Jest w formie testu oraz pytań otwartych. Również trwa trzy dni, w których trakcie, zdający piszą egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Kto powinien go napisać?

Egzamin ósmoklasisty 2021 przewiduje tzw. terminy dodatkowe. Do egzaminów w tym czasie będą mogli przystąpić uczniowie, którzy nie mogli zrobić tego w pierwszym terminie.

- Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym jest dla wszystkich tych uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównych, albo ze względów zdrowotnych, albo ze względu na jakieś przypadki losowe. Z tych trzech najważniejszych przedmiotów, czyli z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, do każdego egzaminu przystąpi około 2 i pół tysiąca uczniów - powiedział Polskiemu Radiu Marcin Smolik.

Kiedy egzamin ósmoklasisty i o czym warto pamiętać?

Wyniki egzaminu - zarówno pisanego przez ósmoklasistów pod koniec maja, jak i teraz, będą znane 2 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Dodatkowy termin z matematyki

16 czerwca uczniowie zmagali się z egzaminem z języka polskiego. Rozpoczął się o 9 i trwał 120 minut. W środę 17 czerwca od godziny 9 rozpocznie się dodatkowy egzamin z matematyki, a uczniowie mają 100 minut na jego napisanie. W piątek 18 czerwca odbędzie się ostatni egzamin - z języka obcego nowożytnego, który również rozpocznie się o 9 i potrwa 90 minut.

Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu, otrzyma zero procent jako wynik egzaminu ósmoklasisty. Nie oznacza to, że egzamin jest niezdany. Taki wynik będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej i z pewnością wpłynie na dostanie się do wymarzonej szkoły.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Kiedy wyniki? Czy egzaminu można nie zdać?

Podczas egzaminu uczeń może mieć przy sobie wyłącznie przybory do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem), a podczas testu z matematyki może również posiadać linijkę. Nie wolno korzystać z kalkulatora i słownika. Zabronione jest również wnoszenie na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.