Posłowie Mejza i Ajchler powołali stowarzyszenie. Będzie nowe koło? "Nie lubię gorsetów"

- Nowe koło ma wspierać PiS i zastąpić ludzi Gowina. Kaczyński szuka większości na różne sposoby - mówił rozmówca "Gazety Wyborczej".

Mejza i Ajchler założyli stowarzyszenie "Centrum". Ma być początkiem nowej siły w parlamencie

- Rozpoczynamy szeroką i daleko idącą współpracę; współpracę pomiędzy dwoma posłami niezależnymi i wraz z posłem Zbigniewem Ajchlerem zakładamy stowarzyszenie "Centrum" - powiedział na środowej konferencji prasowej Łukasz Mejza. - I od razu uprzedzam, z kim zamierzamy współpracować - z ekspertami z zakresu gospodarki, samorządu i rolnictwa - dodał.

Poseł dodał, że stowarzyszenie ma być początkiem nowej siły w parlamencie. "To stowarzyszenie to organizacja, która ma wprowadzić debatę publiczną na nowe tory - tory, po których już dziś startuje pociąg o nazwie "Centrum", pociąg, do którego zapraszamy każdego z parlamentarzystów, którzy chce się skupić na gospodarce, samorządzie i na rozwoju" - napisał na Twitterze Łukasz Mejza.

Mejza i Ajchler "mają dość partyjnych gierek"

Zbigniew Ajchler to przedsiębiorca rolny. Przez wiele lat był członkiem SLD i zasiadał w sejmiku wojewódzkim. We wtorek złożył ślubowanie poselskie, a do Sejmu startował z listy Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie zastąpił Killiona Munyamę, złożył mandat poselski, by objąć posadę w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych. Ajchler nie wstąpił jednak do klubu KO, jest posłem niezrzeszonym.

- Chcę wybierać selektywnie projekty ustaw i głosuję "tak" albo "nie". Nie lubię żadnych gorsetów - mówił Ajchler. Z kolei Łukasz Mejza, który startował z list PSL, dodał, że założyciele "Centrum" mają dość partyjnych gierek.