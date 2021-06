Pogoda. Nadciąga fala upałów. Czeka nas również pierwsza tropikalna noc

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w środę wydał ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałami w czwartek dla woj. lubuskiego, opolskiego, zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, północnej i środkowej części woj. dolnośląskiego oraz zachodniej części woj. wielkopolskiego. Maksymalna temperatura powietrza w dzień wyniesie od 30 do 34 stopni, z kolei w nocy od 16 do 21 st. Celsjusza. W kolejnych dniach także nie zabraknie ciepła. Niewykluczone, że instytut wyda alerty pogodowe na kolejne dni.

Pogoda. Do końca tygodnia upalnie w całym kraju. Do 35 stopni w cieniu

Zgodnie z zapowiedziami instytutu niebezpiecznie wysokiej temperatury powietrza możemy spodziewać się nie tylko w czwartek, ale również w piątek. Tego dnia termometry mają wskazać od 27 do 31 st. C. Nieco chłodniej na Pomorzu oraz w obszarach podgórskich, natomiast wiatr będzie umiarkowany.

W sobotę także ma dominować słońce. Tego dnia temperatura maksymalna może wzrosnąć nawet do 35 stopni Celsjusza. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, lokalnie nawet burze z opadami gradu. W niedzielę z kolei do centrum Polski przemieszczać się będzie chłodny front atmosferyczny, w związku z czym wskaźniki na termometrach mogą nieco spaść. Razem z frontem mogą nadejść także burze oraz opady deszczu.

Alert IMGW drugiego st. dla zachodniej części Polski. Uwaga, upały!

- W sobotę i niedzielę wartości temperatury w zachodniej części kraju będą sięgały nawet 35 st. C. Niewiele chłodniej będzie w poniedziałek, bo około 33 st. C - mówił Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski, synoptyk oraz rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Synoptyk IMGW ostrzega. Czeka nas pierwsza w tym roku tropikalna noc

Prognozowana wysoka temperatura powietrza w ciągu najbliższych dni wiąże się z tym, że na termometrach zobaczymy więcej stopni również w nocy. Walijewski w rozmowie z portalem przekazał, że w weekend czeka nas pierwsza w tym roku tropikalna noc.

- To jest druga strona medalu - w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16 st. C, a w woj. zachodniopomorskim nawet poniżej 20 st. C. To oznacza, że będziemy mieli w Polsce do czynienia pierwszy raz w tym roku z tzw. nocą tropikalną. Mówimy o niej właśnie wtedy, gdy temperatura nie spada w nocy poniżej wartości 20 st. C - tłumaczył.

Jednocześnie synoptyk przypomniał, że nasze organizmy nie są przyzwyczajone do tak wysokiej temperatury, dlatego w upalne dni należy szczególnie zadbać o swoje zdrowie, zwłaszcza w przypadku dzieci oraz osób starszych. Podstawą jest oczywiście odpowiednie nawadnianie się - w upalne dni powinniśmy przyjmować ok. 3 litrów płynów.

- To jest niebezpieczne, ponieważ my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur podczas nocy. Nasz organizm wtedy nie odpoczywa, nie regeneruje się - mówił Walijewski.