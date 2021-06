Ukraina. Wysypał na balkonie tonę ziemi, bo chciał uprawiać truskawki. Konstrukcja runęła

Lokalne władze Kijowa poinformowały, że w wypadku nie ucierpiał nikt z sąsiadów ani przechodniów.

Chciał uprawiać truskawki na balkonie. Konstrukcja nie wytrzymała

Mieszkaniec Kijowa założył uprawę truskawek na piątym piętrze ośmiokondygnacyjnego budynku. Przecenił jednak konstrukcję swojego balkonu i po tym, jak wysypał tam tonę ziemi, doszło do zawalenia się konstrukcji. Balkon oberwał się pod zbyt dużym ciężarem i wraz z uprawą jego część runęła w dół.

Ratownicy byli zmuszeni zdemontować i uprzątnąć pozostałości po konstrukcji - fragment balkonu oderwał się i spadł, natomiast część pozostała na miejscu - to właśnie tych fragmentów, które wciąż były przytwierdzone do budynku, służby musiały się pozbyć, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa.

Kijów. Władze skarżą się na niebezpieczne konstrukcje domowej roboty

Kijowskie władze skarżą się, że mieszkańcy instalują na swoich balkonach niebezpieczne, domowej roboty konstrukcje i dobudówki oraz prowadzą na podobnej zasadzie remonty w swoich mieszkaniach - pisze RMF FM.

- Zwracam się do kijowian z prośbą, by byli odpowiedzialnymi właścicielami swoich nieruchomości. Nie twórzcie warunków do zaistnienia nadzwyczajnych sytuacji, które mogą zagrażać waszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych - zaapelował dyrektor departamentu bezpieczeństwa miejskiego Roman Tkaczuk.