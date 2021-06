Tatry. Śmiertelny wypadek pod Rysami, nie żyje 40-letni mężczyzna. "Spadł z 400 metrów"

Ratownicy TOPR wyruszyli na interwencję we wtorek około 10 rano. Nie byli już jednak w stanie pomóc mężczyźnie, który spadł z 400-metrowego stoku w drodze na Rysy - pisze "Tygodnik Podhalański".

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak wzywać pomoc w górach?

Tatry. Śmiertelny wypadek. Mężczyzna nie był przygotowany na zimowe warunki

Na akcję ratunkową niezwłocznie wysłano śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna, który uległ wypadkowi, zmarł jednak na skutek doznanych obrażeń, jego ciało znaleziono w rejonie Buli pod Rysami. Ratownicy przetransportowali je do Zakopanego.

Policjanci znaleźli u 63-latka ponad 2,4 tys. filmów z pornografią dziecięcą

- Okazało się, że turysta osunął się w rejonie tzw. rysy, którą idzie zimowy szlak na szczyt. W wyniku najprawdopodobniej potknięcia spadł ok. 400 metrów terenem śnieżno-skalnym. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł - mówil cytowany przez zakopane.naszemiasto.pl Stanisław Krzeptowski-Sabała, ratownik TOPR i dodał, że mężczyzna nie miał przy sobie raków i czekana, nie był przygotowany na warunki zimowe.

Seria wypadków. Tatrzański Park Narodowy ostrzega

W Tatrach tego dnia doszło do serii wypadków. Niedługo po tym, jak ratownicy zwieźli do Zakopanego ciało turysty spod Rysów, dostali wezwania z Wołowca, gdzie turystka doznała urazu nogi. Z kolei kilka godzin później interweniowali jeszcze raz, ty razem na szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy przetransportowali do szpitala mężczyznę, który doznał tam urazu głowy i krwawił - pisze portal zakopane.naszemiasto.pl.

Minister Niedzielski: Przygotowujemy się na kolejną falę epidemii

"W wyższych partiach Tatr (po północnej stronie) w wielu miejscach na szlakach zalega śnieg, który jest z reguły mokry, ciężki i przepadający. W miejscach zacienionych i żlebach śnieg jest twardy. Od wysokości ok. 2000 m n.p.m. występują oblodzenia. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia oraz posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask) wraz z umiejętnością posługiwania się nim" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.