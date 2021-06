"Profilaktyka 40 Plus". Adam Niedzielski zatwierdził darmowy pakiet badań diagnostycznych

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie dotyczące programu "Profilaktyka 40 Plus". Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40. roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Resort zdrowia zapowiedział również zniesienie limitu przyjęć do lekarzy specjalistów.

