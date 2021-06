Wyczuli biznes w koronawirusie. Wyłudzili 15 mln zł za rękawice medyczne. Kupili sobie drogie auta

Poznańska prokuratura zarzuca podejrzanym, którzy chcieli się dorobić na pandemii koronawirusa, że wyłudzili od czterech różnych podmiotów 15 mln zł w postaci zaliczek na sprzedaż i dostarczenie rękawic medycznych. Zarzuty postawiono czterem osobom.

- W toku przedmiotowego postępowania prokurator zabezpieczył na poczet naprawienia szkody mienie w postaci luksusowych samochodów oraz gotówki. Stanowi to łączną kwotę prawie dwóch milionów złotych. Nadto tytułem zabezpieczenia majątkowego ustanowiono hipotekę na nieruchomości o szacunkowej wartości miliona złotych. Prokurator zablokował także zgromadzone na rachunkach bankowych środki finansowe w wysokości ponad miliona złotych oraz dwóch milionów dolarów - podaje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Prokuratura wskazuje również, że wspólnicy celowo wprowadzali w błąd konsumentów, co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Pieniądze były wypłacane sprawcom jako dywidendy, a następnie transferowane na rachunki bankowe i przeznaczone na zakup luksusowych samochodów - podaje portal EPoznań.pl. Aby ukryć przestępczą działalność, skradzione pieniądze wykorzystywane były również do zakupu nieruchomości.

Oszuści "na koronawirusa". Prokuratura zatrzymała cztery osoby

W sprawie wyłudzenia 15 milionów złotych zatrzymano cztery osoby. Trzem z nich prokuratura postawiła zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu czterech oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości. Jeden z podejrzanych usłyszał z kolei zarzuty pomocnictwa prowadzącego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz prania brudnych pieniędzy.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Choć prokuratura chciała tymczasowego aresztu dla dwóch z czterech zatrzymanych, to sąd nie uwzględnił tego wniosku. Prokuratura złożyła zatem w tej sprawie zażalenie.