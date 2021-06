Po dość chłodnym maju ostatnie wiosenne dni czerwca okażą się być silnym zwiastunem lata. Czeka nas iście tropikalna pogoda - w ciągu dnia upały, w nocy zaś temperatura będzie spadać nawet poniżej 20 st. Celsjusza.

Pogoda w Polsce. Początek tygodnia umiarkowanie ciepły

Pierwsza połowa tygodnia zapowiada się stosunkowo ciepło. Po przyjemnym poniedziałku, we wtorek front atmosferyczny przyniesie chmury, przelotny deszcz, a miejscami również burze. Nad morzem we wtorek (15 czerwca) termometry wskażą ok. 18 st., a na północnym zachodzie - 25 stopni Celsjusza.

Środa będzie dość pogodna i ciepła. Najładniejszą pogodą cieszyć się będą mieszkańcy północnej części kraju. Tam zachmurzenie będzie małe. Z kolei na południu Polski pojawią się chmury i będzie przelotnie padać. Termometry wskażą od 19 st. Celsjusza w okolicach Gdańska, do 26 st. w Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.

Pogoda w Polsce na czwartek. Ostatni tydzień kalendarzowej wiosny będzie zwiastunem lata

Jak zapowiadają synoptycy z IMGW, druga połowa tygodnia będzie stać pod znakiem słońca i tropikalnych wręcz upałów. Letnia pogoda pojawi się w Polsce w czwartek i piątek. W całym kraju będzie bardzo ciepło i słonecznie.

Upały w Polsce. Średnie temperatury maksymalne w ciągu najbliższych pięciu dni Climate Reanalyzer

W czwartek (17 czerwca) maksymalna temperatura wyniesie nawet 31 st. Celsjusza. Według przewidywań synoptyków najcieplej będzie na zachodzie kraju. W Szczecinie termometry pokażą 31 st. Celsjusza. 30- stopniową temperaturę odczują mieszkańcy Zielonej Góry, Poznania i Łodzi. W całym kraju będzie równie ciepło. W Bydgoszczy, Wrocławiu i Katowicach - 29 st. C. W Krakowie, Kielcach, Warszawie - niewiele mniej, bo 28 st. Celsjusza, a w Olsztynie i Białymstoku 27 st. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie kraju - 26 st. Celsjusza w Rzeszowie i Lublinie, a w Gdańsku 25 stopni.

Ciepło będzie także w typowo wakacyjnych miejscach. W Łebie i Mikołajkach termometry pokażą 26 stopni Celsjusza, w Międzyzdrojach - 27 st. Zdecydowanie najzimniej będzie na Helu, tam raptem 21 st. W górach natomiast trzeba nastawić się na ciepło: Szklarska Poręba - 26 st. Celsjusza, Wisła i Zakopane - 27 st. Celsjusza.

Pogoda na piątek. Polska rozgrzana do czerwoności

Pogoda w piątek będzie cieszyć miłośników tropikalnych temperatur. Najcieplej będzie ponownie w Szczecinie, gdzie termometry pokażą 34 kreski. 33 stopnie Celsjusza będą w Poznaniu, a 32 st. w Zielonej Górze i Wrocławiu. W Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy, termometry zatrzymają się na 31 st. Celsjusza. 30 st. będzie w Warszawie, Kielcach i Krakowie. Najchłodniej będzie na wschodzie Polski - 29 st. w Białymstoku i Rzeszowie, a 28 st. w Lublinie i Gdańsku.

Jaka pogoda będzie w piątek w kurortach? Jedynie 24 st. pokażą termometry na Helu, 26 st. będzie w Szklarskiej Porębie. W Łebie i Zakopanem - 28 st. Celsjusza, najcieplej w Mikołajkach, Międzyzdrojach i Wiśle - tam termometry wskażą 29 st.

Pogoda na pierwszy weekend lata. Pomorze tylko dla miłośników skwaru

Co z weekendem? Obecnie synoptycy zapowiadają suchy, bardzo słoneczny czas. Termometry będą wskazywać w sobotę od 29 st. w Rzeszowie do nawet 35 st. w Szczecinie. W niedzielę również bez deszczu, ale z drobnym zachmurzeniem na zachodzie i w centrum kraju. Temperatury od 27 st. w Gdańsku, po 32 st. w centrum i na południowym zachodzie, aż do 34 st. w Szczecinie i Zielonej Górze.

Czekają nas tropikalne noce. Co to takiego?

Choć termometry będą wskazywać w najbliższych dniach nawet 34 stopnie Celsjusza, musimy być przygotowani na nadejście tropikalnych nocy. Czym jest to zjawisko? Tropikalne noce to takie, w których temperatura nie spada poniżej 20 st. Celsjusza. W tym tygodniu do Polski nadciągną potężne upały - w nocy nie odczujemy ulgi. Będzie dość duszno, co może nie pozwolić na spokojny sen.