Małopolska. Jako jedyny startował w wyborach na sołtysa wsi Niedźwiedź, a i tak przegrał

We wsi Niedźwiedź (woj. małopolskie, powiat limanowski) przeprowadzono w niedzielę 13 czerwca wybory na sołtysa. Jedynym kandydatem był 48-letni Marian Górniak, jednak to nie zagwarantowało mu zwycięstwa. Ze względu na niską frekwencję i brak wymaganego poparcia kandydat nie zasiądzie w fotelu sołtysa. Na ponad tysiąc mieszkańców, do urn poszło zaledwie 28 osób.

