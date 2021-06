Tragiczny wypadek w Bydgoszczy. Auto potrąciło pieszych, 12-latka zginęła na miejscu

Do wypadku doszło w poniedziałek na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Jak podaje TVP Info, kierowcy obu samochodów byli trzeźwi.

To nagranie z wypadku pokazuje, dlaczego powinniśmy wozić dziecko w foteliku

Wypadek w Bydgoszczy. Na miejscu zginęła 12-letnia dziewczynka

Jak ustalili policjanci, kierujący osobowym seatem "wykonując niewłaściwie manewr zmiany kierunku jazdy doprowadził do zderzenia z kierującym passatem". Drugi samochód w wyniku zderzenia zjechał na chodnik i uderzył dwie osoby czekające przy przejściu dla pieszych na zmianę świateł. Na miejscu zginęła 12-letnia dziewczynka. 83-letni mężczyzna został ranny. Przewieziono go do szpitala.

Bydgoscy policjanci prowadzą, pod nadzorem prokuratora, czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

