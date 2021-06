Przemysław Czarnek i jego reformy. Będzie strajk nauczycieli? Jest komentarz Sławomira Broniarza

- Były już takie czasy. Miałem nadzieję, że one już nigdy nie powrócą - komentuje zmiany w oświacie Sławomir Broniarz, szef ZNP w rozmowie z wp.pl.

Szef ZNP o potencjalnym strajku nauczycieli: Dyskutujemy o tym

- To jest najlepsza droga do tego, żeby pozbyć się wszystkich dyrektorów, którzy mają odwagę, żeby walczyć o szkoły autonomiczne, wszystkich dyrektorów, którzy mówią, że szkoła jest tym miejscem, gdzie uczymy, ale i wychowujemy młodzież, wszystkich dyrektorów, którzy mają odwagę mieć odmienne poglądy polityczne, ale także to jest zamach na edukację niepubliczną - mówił w programie "Newsroom" wp.pl. Sławomir Broniarz, szef ZNP.

Zdaniem Broniarza, to również próba odebrania autonomii szkołom niepublicznym - wszelkie działania w sferze programowej i aktywności pozalekcyjne będą musiały być uzgadniane z kuratorium dwa miesiące przed realizacją. "To ewidentnie reakcja na budzące oburzenie wśród konserwatywnych rodziców zajęcia poświęcone na przykład problematyce tolerancji" - pisze bezprawnik.pl.

- Jest to próba zastraszenia całego środowiska - ocenił przewodniczący ZNP. Sławomir Broniarz podkreślił, że możliwe są strajki nauczycieli. - Dyskutujemy na ten temat. Mam nadzieję, że pojawią się w ciągu najbliższych dni opinie, które będziemy zbierali w środowisku nauczycieli - mówił.

Reforma edukacji - projekt wiceministra Piontkowskiego. "To kaganiec dla szkoły"

Pojawiły się już zapowiedzi projektu nowelizacji ustawy o prawie oświatowym, który opracował wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Wśród zmian jest między innymi zwiększenie nadzoru ministerstwa edukacji nad szkołami. To od kuratora ma zależeć wybór dyrektora szkoły. Będzie mógł go również zawiesić i odwołać. Ponadto kurator zdecyduje, które organizacje i stowarzyszenia będą mogły poprowadzić lekcje w szkołach.

- To kaganiec dla szkoły. Władza absolutna kuratorów, a właściwie ministra Czarnka - mówiła cytowana przez "Gazetę Wyborczą" była minister edukacji i posłanka KO Krystyna Szumilas, która przypomniała też, że kuratorzy już od kilku lat są z nadania politycznego. - Walcząc o wolność w Polsce, walczyliśmy właśnie o autonomię i niezależność szkoły - mówiła. - Nie będzie szans na edukację o zdrowiu, seksualności, klimacie, równości, czyli o tym, czego najbardziej brakuje dziś młodym - mówiła z kolei "Wyborczej" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.