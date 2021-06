Krystyna Chojnowska-Liskiewicz nie żyje. Jako pierwsza kobieta samotnie opłynęła kulę ziemską

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz zmarła w wieku 84 lat. Otrzymała wiele prestiżowych nagród za swoją działalność, a zdaniem prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego, który w niedzielę poinformował o jej śmierci, zbudowała fundamenty, na których opiera się tradycja polskiego żeglarstwa.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz odeszła "na wieczną wachtę"

"Z wielkim smutkiem informujemy, że dziś w nocy odeszła na wieczną wachtę kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz" - czytamy na stronie internetowej Polskiego Związku Żeglarskiego.

"Polskie żeglarstwo poniosło niewyobrażalną stratę. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz dokonała wyczynu spektakularnego, który okazał się bodźcem nie tylko do rozwoju, ale też do popularyzacji żeglarstwa. Kluby żeglarskie w całej Polsce przeżywały prawdziwe oblężenie, każdy chciał być, jak Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Ale Pani Kapitan była jedyna w swoim rodzaju, z jednej strony zawsze skromna, z drugiej zaś potrafiąca wykorzystać swoje sukcesy i pozycję do walki w słusznej sprawie, jak choćby o pozycję kobiet w żeglarskim, stereotypowo męskim świecie" - pisze dalej Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

"Ze złośliwą radością myślałam o wielu kapitanach, którzy kobiety zapędzają do garnków"

Krystyna Chojnowska urodziła się w 1936 roku w Warszawie. Podczas studiów na Wydziale Budownictwa Okrętowego Politechniki Gdańskiej spotkała swojego przyszłego męża Wacława Liskiewicza - niedługo później oboje zaczęli pracować przy projektowaniu statków i organizowali wyprawy.

W czerwcu 1975 r. Polski Związek Żeglarski wybrał ją do samotnego rejsu dookoła świata na jachcie żaglowym. Zaczęła w Las Palmas 28 marca 1976 roku, pokonała Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, a następnie opłynęła Australię i Afrykę. Rejs zakończyła 20 marca 1978 roku, czyli dwa lata później, w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Za ten rejs otrzymała najważniejsze polskie wyróżnienie żeglarskie, czyli Srebrny Sekstant, zdobyła również Super Kolosa, a wyczyn wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa.

Kapitan Chojnowska-Liskiewicz znana była z walki o pozycję kobiet w środowisku żeglarskim. Organizowała rejsy tylko dla kobiet i podkreślała, że zależy jej na wyrównaniu szans. Kobietom-żeglarkom ciężko było dostać się do jakiejkolwiek załogi, niezależnie od umiejętności.

"Ze złośliwą radością myślałam o wielu kapitanach, którzy kobiety w załogach mieszanych obowiązkowo zapędzają do garnków. Często tracą dobrych sterników, nawigatorów, mechaników, żaglomistrzów, oficerów, a zyskują szanse na niestrawność. A znam kilku doskonałych kucharzy-żeglarzy" - pisała w swojej książce "Pierwsza dookoła świata" Krystyna Chojnowska-Liskiewicz.