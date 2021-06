Pogoda w Polsce. Gdzie jest burza? Silne opady deszczu na wschodzie Polski

Pogoda w Polsce nie rozpieszcza. Wiele regionów boryka się z deszczem i wyładowaniami atmosferycznymi. Sprawdź, gdzie jest burza.

Gdzie jest burza? Noc będzie chłodna - pojawi się deszcz z piorunami

Jak podaje IMGW, w nocy występować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Jednak na wschodzie zachmurzenie będzie duże. W nocy pojawią się one głównie w województwach: lubelskim i podkarpackim. Możliwe są również burze w południowej części województwa mazowieckiego oraz we wschodniej części województwa świętokrzyskiego.

W nocy termometry wskażą od sześciu stopni na północnym wschodzie, około 10 stopni w centralnej Polsce oraz do 14 stopni Celsjusza nad morzem.

W niedzielę 13 czerwca w wielu regionach pojawiły się silne porywy wiatru, które w trakcie przechodzenia frontu 70 km/h w wielu miejscach doprowadziły do połamania gałęzi i drzew. Jak podaje IMGW, w związku z trudną sytuacją pogodową, Państwowa Straż Pożarna na terenie kraju odnotowała 876 interwencji. Najwięcej interwencji, ponieważ aż 293, przeprowadzono w województwie mazowieckim.

Silne burze z gradem przechodzą nad Lubelszczyzną. Synoptycy zapowiadają, że w czasie deszczu może spaść od 10 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak podaje IMGW, obfite opady wystąpiły w Ciciborze (powiat bialski), gdzie od godziny 8 do 15.30 odnotowano tam 9,1 mm deszczu.

Burze od rana występują we wschodniej części kraju. Równolegle opady deszczu do 10-15 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami pojawiał się niewielki grad. Wysoko w Tatrach występują z kolei słabe opady śniegu, a lokalnie silna mgła.