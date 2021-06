Pogoda w Polsce. Silne porywy wiatru w wielu miejscach w kraju. Wiatr niesie zniszczenie od soboty

"Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotny deszcz, a na wschodzie burze. W czasie burz prognozowana suma opadu do 15 mm" - przekazali w niedzielę synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna będzie się wahać od 15 do 20 stopni. Wiat będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 60-65 km/h, a w górach nawet do 90 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Silny wiatr w Polsce. Straż pożarna interweniowała w sobotę blisko 880 razy

W sobotę silne wiatry łamały gałęzie oraz powalały drzewa, które zalegały na chodnikach i jezdniach. Nie inaczej jest w niedzielę, o czym informują synoptycy z IMGW. "Silne porywy wiatru, przekraczające w trakcie przechodzenia frontu 70 km/h w wielu miejscach doprowadziły do połamania gałęzi i drzew" - czytamy na Twitterze IMGW.

Porywisty wiatr w całym kraju. Jaka pogoda w niedzielę?

Instytut przekazał, że w niedziele burze pojawią się we wschodniej części kraju, w województwie podlaskim, mazowieckim i lubelskim. W trakcie burz może spaść do 15 mm wody, a wiatr powieje z prędkością do 65 km/h. Możliwy jest również niewielki grad.

Fala upałów nadciąga do Polski. Temperatura może przekroczyć 30 stopni

"Przez Podlasie i wschodnią część Mazowsza w kierunku północnej Lubelszczyzny przemieszczają się komórki z przelotnymi opadami deszczu. Niektóre z nich generują wyładowania atmosferyczne, obecnie najbardziej aktywna elektrycznie burza obserwowana jest na południe od Sejn" - przekazali w niedzielę synoptycy z instytutu.

Na Pomorzu w niedzielę między godziną 10.00 a 16.00 obowiązywało ostrzeżenie przed silnym wiatrem do 7 stopni w skali Beauforta. IMGW poinformowało również, że nad Morzem Bałtyckim wiatr wieje z siłą 60 km/h z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. Spadła temperatura wody w porównaniu do soboty. Obecnie Bałtyk jest chłodniejszy nawet o 1-2 stopnie Celsjusza.

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Kiedy wyniki exit poll i oficjalne?

Warszaw, Toruń i Bydgoszcz. Wiatr sieje spustoszenie także w miastach

Na Mazowszu straż pożarna odnotowała w sobotę 300 interwencji związanych z frontem burzowym. Strażacy najwięcej, bo aż 246 zgłoszeń otrzymali w związku z silnym wiatrem. "Najwięcej zdarzeń odnotowano w Warszawie 104 w tym silny wiatr 82 oraz opady deszczu 22" - czytamy w komunikacie Mazowieckiej Straży Pożarnej.

Na Mazowszu doszło w sobotę m.in. do przewrócenia się drzewa na linię energetyczną w miejscowości Zawisty-Dworaki, o czym poinformowała OSP KSRG Boguty. Jak donosi "Tygodnik ostrołęcki" w okolicach miasta straż pożarna w sobotę interweniowała siedem razy.

Pogoda dała się we znaki również mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego. Jak udało się dowiedzieć "Gazecie Pomorskiej", od rana straż pożarna interweniowała sześciokrotnie. - Zgłoszenia dotyczyły konarów, powalonych przez wiatr i zalegających na jezdniach lub chodnikach. Tak było m.in. w Bydgoszczy, Toruniu i Lipnie - powiedział gazecie dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

W całej Polsce straż pożarna interweniowała w sobotę 876 razy.