Badanie exit poll - co to takiego? Jak przeprowadzane jest badanie podczas wyborów w Rzeszowie?

Badanie exit poll przeprowadzane jest w dniu wyborów. Wyborcy wychodzący z lokali wyborczych, odpowiadają w nim na pytanie, na kogo oddali swój głos. Dzięki temu można poznać przybliżone wyniki wyborów jeszcze przed zamknięciem lokali, na kilka lub nawet kilkanaście godzin przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

Badania exit poll - na ile jest wiarygodne?

Ankieterzy przeprowadzający badanie exit poll pracują przed wylosowanymi komisjami wyborczymi. Tam zapraszają do wywiadu jedną osobę na kilku głosujących w wyborach. Nie wolno im jednak przeprowadzać sondażu na osobach, które same się do niego zgłosiły.

W sondażach exit poll obowiązuje pewien margines błędu, wynoszący przeważnie dwa punkty procentowe. Różnice między sondażem a późniejszym oficjalnym wynikiem wyborów związane są przede wszystkim z ryzykiem błędnego wypełnienia karty do głosowania, gdy osoba, która udzieliła odpowiedzi ankieterowi, w rzeczywistości oddała nieważny głos.

Wybory w Rzeszowie. Gdzie przeprowadzane będzie badanie exit poll?

13 czerwca w Rzeszowie odbywają się wybory na prezydenta miasta, podczas których Instytut Badań Samorządowych na zlecenie portalu LokalnaPolityka.pl przeprowadzi sondaż exit poll.

W badanie zaangażowanych zostało 100 ankieterów, którzy będą pracować przez cały czas trwania głosowania (czyli od godziny 7:00 do 21:00) przed sześcioma komisjami w Rzeszowie. W badaniu weźmie udział około 2500 osób, a pytania dotyczyć będą oddanego głosu, a także informacji na temat wyborcy: płci, wieku, wykształcenia, poglądów politycznych, poprzedniego głosowania w wyborach oraz preferencji podczas potencjalnej drugiej tury wyborów). Na pierwsze wyniki badania liczyć będzie można około godziny 21.

Lokalizacje, w których przeprowadzane będzie badanie exit poll podczas wyborów prezydenckich w Rzeszowie: